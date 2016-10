Mini: Glimt må ha hjelp av Start

«Mini» garanterer at Bodø/Glimt ikke vil få noe gratis i nedrykksthrilleren mot Rosenborg til helgen. – Tanken har ikke streifet noen i Stabæk, melder Ingebrigt Steen Jensen.

TV 2s fotballekspert med en fortid både i Glimt og Rosenborg, regner det som sikkert at Glimt må ha hjelp av Start for å kunne berge plassen i Tippeligaen. Sørlendingene møter Stabæk borte i siste kamp.

På Lerkendal er det ikke få som har et spesielt forhold til Bodø/Glimt. Kåre Ingebrigtsen var trener i Glimt i over tre år. Hans assistent, Erik Hoftun, var både spiller og trener i Bodø, og i RBK-stallen er det spillere med en fortid i Glimt: Johan Lædre Bjørdal, keeper Pavel Londak og Anders Konradsen - hvis bror Morten Ågnes Konradsen spiller for Bodø/Glimt.

Slik avgjøres Tippeligaen Lillestrøm 44-50 (-6) 31 p

Tromsø 33-45 (-12) 31

kvalik Bodø/Glimt 35-43 (-8) 30

Stabæk 32-42 (-10) 28

Start 23-56 (-33) 16 KAMPENE:

Lillestrøm-Molde

Rosenborg-Bodø/Glimt

Stabæk-Start

Tromsø-Odd

– Det er spesielt, men Glimt kommer ikke til å få noe gratis. Når det gjelder Kåre (Ingebrigtsen), så var det ikke verdens mest kjærlige avgang mellom Glimt og ham da han måtte gi seg. At han har funnet seg dame fra Bodø hjelper ikke på søndagen, beskriver «Mini».

– Jeg hadde gjerne sett at Glimt vant. Rosenborg har vunnet serien og mister ingen rekorder. Samtidig er det surt å stå på Lerkendal og ta i mot gullmedaljene hvis du har tapt for Glimt. Jeg har opplevd dét mot Tromsø. Det var ikke noen kjempeopplevelse.

EN FOT I HVER LEIR: Jahn Ivar «Mini» Jakobsen. Foto: Øyvind Nordahl Næss , VG

«Mini» tror Glimt må stole på hjelp fra et annet «gult lag», nemlig Start.

– Rosenborg har to tap på rad. Det er fire år siden de tapte tre på rad, og jeg har vondt for å se at de skal spille nok en dårlig kamp. Nei, vi får satse på at man får beskjed underveis at Start leder mot Stabæk, så kan det være det samme.

– Kan unngå kvalik



Ingebrigt Steen Jensen tror ikke de tette båndene mellom Glimt og Rosenborg spiller noen rolle på søndag.

– Nei, det ser jeg helt og totalt bort i fra. Jeg er sikker på at RBK ønsker å avslutte Tippeliga-sesongen på Lerkendal med å vinne. At de vil sette et fint punktum. De vil ikke avslutte en sesong med å tape de tre siste kampene. At RBK skulle ha noe som helst ønske om heller å ha Bodø/Glimt oppe enn Stabæk i Tippeligaen, ser jeg helt bort ifra. Den tanken har ikke streifet noen i Stabæk.

Sier Steen Jensen. Og fortsetter:

– De kommer til å slå Bodø/Glimt. Tror du ikke Odd kommer til å slå Tromsø? Fagermo skal ta sølv. Det er mange millioner kroner i forskjell. Det spiller en viktig rolle.

Ifølge Steen Jensen føler Stabæk «takknemlighet over at vi ikke rykket ned i går».

– Verden trenger ikke å gå baklengs for at vi med en viss realisme kan tro på at vi til og med kan unngå kvalik. Vi må slå Start, men da skal det ikke mer til enn at Tromsø taper for Odd eller at Bodø/Glimt taper for Rosenborg før vi spiller kvalifisering. Hvis begge gjør det - det er langt fra utenkelig – så er vi på trygg grunn, noe som er helt utrolig etter å ha tatt ett eneste poeng på de siste fire kampene. Utrolig nok har vi fortsatt muligheten, selv om det ikke er i våre hender og at vi er avhengig av hjelp fra andre.

Tidligere trener og styremedlem i Lillestrøm, Ivar Hoff, er forberedt på en thriller. Han skal selv på jobb for TV 2 når LSK møter Molde i siste kamp.

– Nå har jeg en stor fordel at jeg har vært med i gamet så lenge at den hårfargen jeg har, den fikk jeg for 30 år siden. Den blir ikke hvitere, ler Hoff. Han ser for seg følgende scenario:

– Stabæk kan fort slå Start og jeg tror ikke Rosenborg taper for Glimt. De har dummet seg ut i to-tre kamper, så da vil ikke Rosenborg falle ned på nivået resten av Fotball-Norge er. Tromsø imponerte i Sarpsborg lenge på søndag, men Odd spiller for en sølvmedalje. Odd er tilbake i form igjen og det er en spennende kamp.

Egon Holstad er kommentator og journalist i Bladet Tromsø. Han håper Kåre Ingebrigtsen vil avslutte sesongen med stil.

– Flaut



– Jeg håper iallfall Ingebrigtsen tenker det hadde vært greit for RBK å vinne iallfall én av sine fire siste seriekamper, vise at de har litt ære igjen i brakka, er gullet verdig og at de kan nå igjen Jumbo-Start på formtabellen. Men de har jo tapt i siste serierunde mot nordnorske nedrykkskandidater tidligere…, sier Holstad til VG, og tenker på Tromsøs overlevelsesseier i siste serierunde mot Rosenborg på Lerkendal for 15 år siden.

– Hva vil et nedrykk bety for klubben og byen?

– For byen er det først og fremst flaut å ikke ha et lag i øverste divisjon. For klubben er det en ren katastrofe. De som sier det er «sunt med et nedrykk», har et forkvaklet syn på hva sunnhet er. Det er hundre prosent usunt å rykke ned. Obos, herregud, det høres ut som en selskapslek for unger. Skal vi spille Obos? Nei, jeg er fire år og har blitt for stor til sånn, sier Holstad.

PS! Alle kampene i siste serierunde spilles søndag klokken 18.00.