Haugesund ute av medaljekampen etter målfest i Aalesund

(Aalesund - FK Haugesund 3-3) En perle fra Haris Hajradinovic stoppet Aalesunds seiersrekke, men med kun et poeng er Haugesund ute av medaljekampen i Tippeligaen.

Med fire poeng opp til Odd på bronseplass før nest siste serierunde, måtte Haugesund ha tre poeng for å ha en teoretisk mulighet for medalje i Tippeligaen. Det håpet forsvant etter en målfest på Color Line stadion.

Aalesund stod med seks strake seirer i Tippeligaen før oppgjøret og var sultne på å fortsette den trenden, men Haugesund var effektive.

Etter tjue minutter var Aafk-målvakt Andreas Lie avventende på et innlegg. Det utnyttet Torbjørn Agdestein som fikk til en avslutning med hodet, før han satte inn sin egen retur til 1-0 for Haugesund.

Bare minutter senere skaffet Mostafa Abdellaoue straffespark for Aafk og utlignet, men det tok kun to minutter før FKH igjen tok føringen da Vegard Skjerve stanger inn 2-1 etter et hjørnespark.

– Jeg er skuffa i dag. Vi er bedre enn dem og slipper inn for billige mål, sa Aafk-trener Trond Fredriksen til TV 2 etter kampen.

Aafk slo tilbake



Etter hvilen skaffet «Mos» et nytt straffespark. På et hjørnespark ble spissen holdt av Filip Kiss i feltet. Abdellaoue tok ansvar fra ellevemetersmerket selv. Per Kristian Bråtveit reddets spissens første forsøk, men «Mos» satte returen i mål og utlignet til 2-2 på Color Line Stadion.

– Det var deilig å score to mål. Jeg er fornøyd med det, sa Abdellaoue til TV 2 etter kampen.

Utligningen ga vertene en ny «boost». Med kvarteret igjen å spille stanget innbytter Peter Orry Larsen Aafk opp i ledelsen på et hjørnespark.

Men Haugesund kjempet med nebb og klør for poeng. Med drøyt ti minutter igjen av kampen, fikk gjestene frispark i god posisjon. Haris Hajradinovic vartet opp med en frisparkperle da han curlet frisparket perfekt over muren og forbi Andreas Lie.

– 3-3 mot Haugesund er OK. De har kjempet om medalje hele sesongen, men jeg føler at vi kan ta tre poeng i dag. Nå ødela vi seiersrekka vår, tilføyer «Mos».

Med kun et poeng i Aalesund, er Haugesund nå ute av medaljekampen i Tippeligaen før siste runde. FKH falt ned til en 5. plass og har nå seks poeng opp til Odd på bronseplass.



– Vi skal kjempe for fjerdeplassen. Det kan gi oss europacupspill til slutt, sa Haugesund-trener Eirik Horneland etter kampslutt.



Aalesund ligger nå på en 9. plass i Tippeligaen og kan ikke klatre høyere på tabellen, men må ta poeng mot Sogndal i siste runde for å holde laget fra saftbygda bak seg på tabellen.