Brann-bossen fortjener prisen

Kommentar Det er lett å forstå reaksjonene i Trondheim. Likevel er det vanskelig å komme unna Lars Arne Nilsen (52) som «årets trener» i Tippeligaen.

Det er noe grunnleggende utfordrende med slike kåringer. For hvordan bør variablene egentlig vektes når det avgjøres hvem som har gjort jobben sin aller best?

I Rosenborg-leiren velger Kåre Ingebrigtsen å flire, med en aldri så liten undertone, av at han ikke vant trenerutmerkelsen i år heller.

I fjor var det Bob Bradley som slo ham, i en sesong trønderne vant både serie og cup. Nå har han altså ledet Rosenborg til ligagull - med 15 (!) poeng ned til det nest beste laget. Og det er gode muligheter til å ta en «dobbel dobbel», med seier over Kongsvinger i cupfinalen.

Hva skal egentlig til for at Ingebrigtsen henter også dette trofeet?

Vel, det som kreves er kanskje først og fremst at ikke andre utretter helt ekstraordinære ting. For det er ikke nødvendigvis bare de rene resultatene oppnås, som skal spille inn i vurderingen. Hadde det vært det, ville RBK-treneren naturligvis vunnet glatt.

Skal man inn i en rendyrket vurdering av selve trenerprestasjonen, er det logisk at også konteksten har relevans. Selv om det kan oppleves som blodig urettferdig sett med storebrors briller.

I fjor ledet Bradley Stabæk til medalje, til tross for at ressurssituasjonen og rammebetingelsene skulle tilsi noe helt annet. Det er ikke nødvendigvis en svakere trenerprestasjon enn å hente hjem titlene, med det utgangspunktet Kåre Ingebrigtsen hadde å jobbe med.

I år er det Lars Arne Nilsen som, ganske så suverent, vant prisen Norsk Toppfotball deler ut. Et valg som, ifølge sportssjef Jo Bergsvand, ble tatt på bakgrunn av en tredelt avstemning fra kapteiner, en jury og sosiale medier. Og han vant med klar margin.

Ser man på hva Nilsen har fått til i Bergen, og innlemmer tidsfaktoren, blir det raskt tydelig at Brann-treneren har gjort en helt usedvanlig god jobb.

Ser man i tillegg på hvordan han har gjort det, blir det raskt klart at det er en lagbygger av rang som styrer i Bergen.

Her er det ikke de store ordene eller de store egoene som skal bringe suksess, men en vinnerkultur som skapes gjennom systematikk og tydelige krav. Så vil han møte kritikk hos enkelte for underholdningsverdien i 2016-utgaven av Brann, med litt for mange tomme seter i litt for mange kamper på stadion.

Men når du overtar en klubb som sliter med det meste, og ligger på niendeplass på nivå to, vender pilen rett tilbake til Tippeligaen, og derfra til sølv i comebacksesongen, fortjener du å bli gjort stas på.

Selv om det poengmessig er milevis opp til laget Kåre Ingebrigtsen leder.