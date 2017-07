Woods ferdig med rehabiliteringsprogram

Golfstjernen Tiger Woods sier han er ferdig med en del av rehabilitering, men at kampen mot pilleavhengigheten fortsetter.

Det skriver Woods i en oppdatering på Twitter sent mandag kveld norsk tid.

– Jeg vil fortsette å jobbe med dette sammen med legene mine, familien og venner. Jeg er veldig takknemlig for all støtte jeg har fått, skriver Woods.



Han skriver at han har gjennomført et intensivt rehabiliteringsopplegg ved en privat klinikk.

La seg inn etter arrestasjon

41-åringen la seg selv inn på klinikken i midten av juni i et forsøk på å få kontroll på sin bruk av smertestillende midler.

Mark Steinberg, som jobber i Woods' management, opplyste at problemene hadde vedvart lenge.

– Tiger har slitt med så mye fysisk smerte, og det har medført søvnløshet og problemer. Dette har pågått i lengre tid, sa Mark Steinberg.

Det hele toppet seg da den tidligere verdenseneren på golfbanen ble arrestert 29. mai i år.

I påvirket tilstand sovnet Woods bak rattet nær sitt eget hjem i Florida, og politivideoen av pågripelsen gikk viralt og skapte massive reaksjoner.

Tidligere verdensener Martin Kaymer mente Woods ble behandlet respektløst i offentligheten, mens Jack Nicklaus uttrykte sin støtte.

Skadeplaget

Sist gang Woods var på golfbanen var i Dubai i februar. Woods-representant Steinberg har tidligere uttalt at det å få orden på 41-åringens helse er viktigere enn et comeback på golfbanen.

Woods har de siste årene vært skadeplaget.

Så sent som i april i år gjennomgikk 41-åringen sin fjerde ryggoperasjon. Han har tidligere uttalt at etter at han falt fra 1. til 400. plass på verdensrankingen, orket han knapt se på golf på TV mens han var skadet.