Tiger Woods storspiller i comebacket

Golfverden går av hengslene i Tiger Woods' (40) første turnering på 466 dager. Med god grunn.

For han har fått en drømmestart på comebacket. Med fire birdies (ett slag under par) og en bogey (en over par) har han et nettoregnskap på tre under par etter de første ni hullene – i sin egen turnering Hero World Challenge i Nassau på Bahamas.

Det gjør at han er på delt 4. plass etter vel halvspilt første dag.

Det imponerte også golfekspertene Henrik Bjørnstad og Per Haugsrud, som kommenterer på Eurosport.

– Jeg blir helt målløs, sa Bjørnstad, som selv har spilt med Woods på PGA-touren, etter at Woods toppet en imponerende start på turneringen med å legge innspillet på det 8. hullet tett inntil flagget.

Woods har ikke spilt turneringsgolf på 466 dager, hans lengste avbrekk fra konkurransegolf noensinne, og det har vært knyttet stor spenning til om han noen gang klarer å komme tilbake gammelt nivå.

Woods er en av tidenes mest suksessrike golfere, og er sportens største stjerne. Han har vunnet 14 majortitler og 79 turneringer på PGA-touren.

TILBAKE I SIKTET: Tiger Woods øyner en putt på det første hullet under første dag av turneringen Hero World Challenge i Nassau på Bahamas. Foto: Lynne Sladky , AP

Etter en ryggoperasjon i 2014 og en ny i 2015 har han imidlertid slitt med formen, men har selv friskmeldt både helsen og svingen til sin egen turnering.

Hero World Challenge spilles på Albany på Bahams, og har et begrenset felt med bare 18 inviterte spillere. Turneringen sendes direkte på Eurosport.

Artikkelen oppdateres!