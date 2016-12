Lei avslutning ødela for Tiger Woods' drømmecomeback

Golfverden gikk av hengslene i Tiger Woods' (40) første turnering på 466 dager. Og han svarte til forventningene - i hvert fall i begynnelsen.

- Det kunne vært noe veldig bra i dag, sier Woods etter runden i et intervju vist på Eurosport.

Woods hadde nemlig en drømmestart sin egen turnering og var i delt ledelse etter åtte hull, men kom ned på jorden igjen etter noen upresise slag på slutten.

En ball i vannet på det 18. og siste hullet for dagen medførte at han fikk dobbel bogey (to over par), noe som resulterte i at det som en gang var fire under par, endte med én over par og 17. plass (av totalt 18) etter første av fire runder.

- Jeg lot en god runde forsvinne, sier Woods.

Med fire birdies (ett slag under par) og en bogey (en over par) hadde Woods et nettoregnskap på tre under par etter de første ni hullene – i sin egen turnering Hero World Challenge i Nassau på Bahamas.

En periode var han også i delt ledelse, og golfekspertene Henrik Bjørnstad og Per Haugsrud, som kommenterer på Eurosport, var i ekstase.

– Jeg blir helt målløs, sa Bjørnstad, som selv har spilt med Woods på PGA-touren, etter at Woods toppet den imponerende starten med å legge innspillet på det 8. hullet tett inntil flagget.

På de siste ni hullene gikk det imidlertid litt mer trått for Woods, og spesielt driveren skapte problemer for ham.

Woods hadde ikke spilt turneringsgolf på 466 dager, hans lengste avbrekk fra konkurransegolf noensinne, og det har vært knyttet stor spenning til om han noen gang klarer å komme tilbake gammelt nivå.

Woods er en av tidenes mest suksessrike golfere, og er sportens største stjerne. Han har vunnet 14 majortitler og 79 turneringer på PGA-touren.

TILBAKE I SIKTET: Tiger Woods øyner en putt på det første hullet under første dag av turneringen Hero World Challenge i Nassau på Bahamas. Foto: Lynne Sladky , AP

Etter en ryggoperasjon i 2014 og en ny i 2015 har han imidlertid slitt med formen, men har selv friskmeldt både helsen og svingen til sin egen turnering.

- Totalt sett følte jeg meg god i dag, og jeg ser frem til noen flere gode dager, sier Woods.

Hero World Challenge spilles på Albany på Bahamas, og har et begrenset felt med bare 18 inviterte spillere. Turneringen sendes direkte på Eurosport, og avsluttes søndag.

Amerikanske J.B. Holmes leder etter første dag, med en score på åtte under par - ni slag bedre enn Woods.