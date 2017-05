Tiger Woods om arrestasjonen: – Jeg forventer mer av meg selv

Golfstjernen hevder det var en «uventet reaksjon» på medisiner som var årsaken til at han ble pågrepet.

Det var ved 03-tiden lokal tid at 41-åringen ble stoppet av politiet ved et trafikkstopp i Jupiter i den amerikanske delstaten Florida for kjøring i påvirket tilstand.

Det er uklart om han avla en positiv prøve på alkohol eller narkotika, men flere amerikanske medier hevder at han var arrestert for fyllekjøring.

TATT AV POLITIET: Dette bildet er tatt av sheriffens kontor i Palm Beach og viser Tiger Woods etter arrestasjonen. Foto: , Reuters

Dette er ikke bekreftet fra politiet, og selv har golfstjernen en annen historie.

– Jeg vil at publikum skal vite at alkohol ikke var involvert. Det som skjedde var en uventet reaksjon på foreskrevne medisiner. Jeg forstå ikke at blandingen av medisiner hadde påvirket meg så sterkt.

I uttalelsen til USA Today skriver han videre at han «forstår alvorligheten», og at han «tar fullt ansvar for mine handlinger».

– Jeg ønsker å beklage av hele mitt hjerte til familien min, venner og fans. Jeg forventer også mer av meg selv. Jeg vil gjøre alt i min makt for å forsikre at dette ikke skjer igjen.

For en uke siden skrev han på sin egen hjemmeside at han er innstilt på å komme tilbake på golfbanen, selv om han har slitt med ryggproblemer.

Han ble operert 19. april. Det er ikke ventet at han vil kunne spille golf i 2017, selv om om inngrepet blir beskrevet som vellykket.

– Jeg har ikke følt meg så bra på flere år. Jeg har ikke ord for å beskrive hvor godt det føles å slippe smertene, skrev Woods i sitt blogginnlegg.

Tiger Woods, som har vunnet 14 majorturneringer i karrieren, spilte siste gang 3. februar. Det var i Dubai. Han trakk seg etter å ha gått første runde på 73 slag.

Han har bare spilt 19 internasjonale turneringer etter at han gjennomgikk sin første ryggoperasjon 31. mars 2014, skriver ESPN.

Han vant sin siste majorturnering i 2008. Det var U.S. Open.