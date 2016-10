Tufte til TV 2 etter Johaug-saken: Har vurdert fremtiden

Roer Olaf Tufte (40) er klokkeklar. Han støtter Marit Bjørgens uttalelser i kjølvannet av dopingsaken til Therese Johaug.

– Jeg støtter Marits uttalelser: "Er det verdt å drive toppidrett når fallhøyden er så enorm, og muligheten for å få karrièren ødelagt så ufattelig stor?" Vi går hver dag for å bevise vår uskyld, og det er en vekker at vi må være pinlig nøyaktige. Utøvere blir jo paranoide i frykten for at andre rundt kan tukle med tingene deres, forteller Tufte til TV 2.



Johaug-saken en tankevekker



Det sier den 40 år gamle roeren etter at det torsdag denne uken ble kjent at Therese Johaug hadde avlagt en positiv dopingprøve. Ifølge det som kom frem på pressekonferansen, skal Johaug ha fått i seg det anabole steoridet clostebolet via en krem brukt mot solbrente lepper.

Tufte er lagkamerat med Johaugs kjæreste Nils Jakob Hoff. Han beskriver hele saken som en «tankevekker», og han mener det er «absurd» at han ikke kan innta visse hostesafter de gangene han rammes av sykdom.

Roeren, som senest i sommer tok olympisk bronse i tungvekt dobbeltsculler, mener de som vil gjøre ham vondt, får til det.

- Jeg har sluttet å være paranoid

– Hvis det er noen som ikke liker meg, eller vil kødde med meg, så får de det til. Jeg har rett og slett sluttet å være paranoid, og gidder ikke lenger passe på drikkeflasken min. Jeg tar mine forhåndsregler, men om folk vil meg vondt er det lett å ødelegge for meg. Uten at det finnes noen rettssikkerhet rundt det. Så om folk vil meg vondt, så klarer jeg ikke å hindre det. Satt på spissen kan man ikke spise hos venner eller på restaurant, for man vet ikke hva som er i maten, sier Tufte videre til TV-kanalen.

Han er imidlertid også klar på at han alltid undersøker preparetene han får i seg, uavhengig om de er utskrevet fra lege eller ikke.