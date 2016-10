Slik splitter Johaug folket

Kommentar Bøller som blåser opp en fillesak? Eller pusekatter som særbehandler en norsk utøver? Angrepene på medienes omtale av Johaug-saken kommer fra helt ulike leirer. Og de øker i intensitet.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven Foto: Frode Hansen , VG

Hovedgruppene har noe felles: Et enormt engasjement i Therese Johaugs dopingsak, og en eksepsjonelt tydelig mening om det pressen har skrevet siden sjokknyheten sprakk 13. oktober.

Men der stopper også sammenfallet i virkelighetsoppfatning.

Spliden kommer til uttrykk i sosiale medier, i lunsjsamtaler på arbeidsplassene, i sosiale lag og selvsagt gjennom direkte tilbakemeldinger til journalister og kommentatorer.

LES OGSÅ: Derfor må Johaug straffes

Her er hovedsynspunktene:

• HEKSEJAKT PÅ JOHAUG

Én gruppe mener det pågår en heksejakt på Therese Johaug. De har for lengst godtatt den norske versjonen av hva som skjedde. Fokuset er på at det er en filleting å smøre leppene med en krem. Skaden saken gjør for jenta fra Dalsbygda, står i grell kontrast til hva den faktisk handler om. De mener det må holde i massevis å spørre legen om råd, og opplever det som krenkende at ikke skiløperen kan få fred nå.

Og selvsagt skal hun slippe med en advarsel – fordi alt var legens skyld.

• FORKLARINGEN SKURRER

En annen gruppe har stikk motsatt utgangspunkt. De tror overhodet ikke på historien som er blitt fortalt, og lanserer hyppig ulike varianter av alternative hendelsesforløp. De skjønner ikke hvordan både en erfaren lege og en rutinert skiløper kan ha latt være å få med seg en tydelig dopingadvarsel på pakken. De lurer på hvorfor legen ventet så lenge med å gå på apoteket. Therese Johaug har jo selv snakket om hvor nøye hun er med salvesjekk, og hun må vite at medisin i utlandet er skummelt.

Og selvsagt skal hun straffes – fordi alt er utøverens ansvar.

• OMTALEN ER OVERDREVET

Og så har du gruppe som påstår at saken egentlig er helt uinteressant og overdimensjonert. Noe de gjerne bruker 10.000 tegn på å understreke i kommentarfelt etter kommentarfelt.

• SYSTEMFEIL ER HOVEDPROBLEMET

Så finnes det en siste gruppe, som ser at regelverk og rettspraksis peker tydelig i retning av at Johaug vil bli dopingdømt, men som er opptatt av at straffeutmålingen må være forstandig. Her er hovedfokuset på systemsvikten i skiforbundet, på hvordan det var mulig å ikke ha bedre kontrollrutiner og sikkerhetsmekanismer, med en tydelig plassering av ansvaret for dette hos ledelsen i NSF.

Undertegnede mener den siste tilnærmingen har mest for seg, og er også opptatt av at Therese Johaug prinsipielt sett skal likebehandles med det andre utøvere i samme situasjon hadde blitt til del, uavhengig av farge på passet.

Her er det pressens jobb å stille nødvendige, kritiske spørsmål, selv om det kan oppfattes som slitsomt. Den overordnede journalistiske oppgaven er som kjent å kontrollere og ettergå – ikke å være heiagjeng.

Og de samme yrkesnormene må faktisk gjelde i sportsjournalistikken som på andre fagfelt.

Alt tyder på at vi bare har sett starten på polariseringen av sportsordskiftet, i en sak som vil prege debatten i overskuelig fremtid.

Trolig hele veien til idrettens voldgiftsrett i Lausanne.