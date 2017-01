Selvsagt må Therese Johaug dømmes

Kommentar I praksis er det interessante spørsmålet ikke om Therese Johaug (28) kommer til å bli dømt eller ei - men om straffen blir kort nok til at hun kan delta i OL i Pyeongchang.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

For alle nordmenn som drømmer om at domsutvalget vil konkludere med at skiprinsessen må gå helt fri fordi hun fulgte legens råd, er det bare å belage seg på en nedtur.

Therese Johaug kommer til å bli dømt.

Det er ikke forferdelig eller urimelig, men en logisk konsekvens av at hun har brutt antidopingregelverket. Et regelsett som bygger på prinsipper den internasjonale idrettsverden er blitt enige om, og som Norge har sluttet seg til.

Som altså gjelder uansett om utøveren kommer fra Doha, Durban eller Dalsbygda.

I denne saken fremstår fastsettelsen av skyldspørsmålet som juridisk temmelig opplagt. Det er ikke tillatt å ha et anabolt steroid i kroppen, og det er utøverens ansvar å påse at så ikke skjer. Punktum.

Så er spørsmålet hvordan konkrete omstendighetene i saken kommer til å påvirke utmålingen av straff.

* Hvor mye det skal tale til Johaugs favør at hun skal ha fått en forsikring av Fredrik Bendiksen om at kremen Trofodermin var grei å bruke?

* Hvor mye skal det tale til hennes disfavør at hun overså en dopingadvarsel, og ikke sjekket selv hva clostebol er?

LES OGSÅ: Bjørgen om Johaug-høringen: - Ekstremt

Dernest blir problemstillingen om den nasjonale konklusjonen blir akseptert av alle med ankerett, eller om den blir anket. Mens det i utgangspunktet skal mye til for at CAS ikke blir endestasjon, har kanskje en straff rundt påtalenemndas innstilling om 14 måneders utestengelse en sjanse; streng nok til at de internasjonale organene kan svelge den, mild nok til at Therese Johaug rekker å gjøre comeback i de olympiske leker.

Det er all grunn til å føle sympati med at 28-åringen er i en fæl situasjon. Men det ingen vei utenom at hun må vurderes etter regelverket som faktisk gjelder.

Og da fremstår det som en illusjon å tro på noe mindre enn ett års utestengelse.