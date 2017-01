Rammet av rutinesvikt

Kommentar ULLEVAAL (VG) Etter Therese Johaugs forklaring er det – om mulig – enda tydeligere enn før at ledelsen i Norges Skiforbund ikke har hatt gode nok sikkerhetsrutiner.

Leif Welhaven VG vignett byline Foto: FRODE HANSEN, VG Foto: Frode Hansen , VG

Listen over hvor lite bevisst forbundet har vært på å etablere buffere, var lang allerede før en tydelig preget Johaug inntok vitneboksen på landslagsarenaen.

Etter eksakt en time, der hun fattet, men følelsesladd har beskrevet marerittet hun er havnet i, er forbundssvikt igjen på dagsorden.

Noe av det første som skjedde her på Ullevaal, var at Antidoping Norge-advokat Niels Kiær la frem opplysninger om at Therese Johaug ikke hadde gjennomført programmet «Ren utøver», en form for ABC i antidopingopplæring, før den positive prøven var et faktum.

Og da Johaug inntok vitneboksen dukket temaet opp igjen, med det som vanskelig kan tolkes som annet enn direkte kritikk rettet mot eget forbund.

– Jeg føler jeg har fått veldig lite oppfølging fra skiforbundet på akkurat den biten der. Angående «Ren utøver», kan jeg ikke huske at jeg har fått beskjed om at jeg skulle gjennomføre modulen. Jeg tror jeg knapt nok hadde hørt om den, sa Johaug.

Overfor domsutvalget kunne Johaug fortelle at hun dagen etter pressekonferansen der saken ble kjent, fikk en mail fra skiforbundet om at dette måtte gjennomføres på kort varsel.

Og hennes advokat, Christian B. Hjort, fulgte opp med å poengtere at hun ikke akkurat hadde stått i noen særstilling ved å mangle det kurset.

Nå innrømmer skiforbundet at de ikke har vært flinke nok til å sørge for å få utøverne gjennom dette, samtidig som det understrekes at flere landslagsløpere hadde tatt det, også før det ble iverksatt som strakstiltak etter at saken sprakk.

For Therese Johaug var det uansett i seneste laget.

Selvsagt skal ikke manglende kursing av et voksent menneske, som etter regelverket har ansvaret selv for hva kroppen utsettes for, bli totalsyndebukk for at det oppstår en slik sak.

Men det er opprørende å høre om hvordan opplagte ting har sviktet igjen og igjen, fra ledere som burde hatt utøversikkerhet høyt på to do-listen lenge før det smalt. Som måtte gjennom to vonde saker og en generell medisindebatt, før det omsider ble tatt grep.

Kanskje kunne det ført til at «det holder å stole på legen»-tanken hadde vært mindre utbredt enn den virker å ha vært i miljøet.

Og hadde Johaug fått denne kursingen, hadde kanskje bevisstheten om hva som står i Antidoping Norges utøverguide vært lenger fremme i pannen. Der levnes det lite tvil om hva som ventes.

At nevnte ansvar for egen kropp gjør det til et regelbrudd at Therese Johaug hadde et steroid i urinen, er ikke bestridt i denne saken. Men Christian Hjort jobber hardt for at klienten må slippe straff.

Med en tydelig retorikk begrunner argumenterer han for at Johaug var så aktsom som det kan ventes, ved at hun sørget for en forsikring fra legen om at salven er ren. Om han ikke når frem langs det sporet, er plan B å argumentere for at det finnes juridisk åpning for mindre enn ett års utestengelse ved «ubetydelig skyld». Basert på allmenne prinsipper om proporsjonalitet mellom forseelse og straff.

I en sak der ingen av partene mener innebar noe forsøk på å jukse, og der de er enige om hendelsesforløpet. Men der striden står om, og eventuelt i hvilken grad, Therese Johaug kan klandres for at hun ikke gjorde egne undersøkelser.

Den saken blir det opp til domsutvalget å avgjøre.

Men at Norges Skiforbund igjen kan klandres for slendrian i systemet, er det dessverre liten grunn til å diskutere.