Karrieren kan ligge i potten

Ett uttrykk gjorde særlig inntrykk da Therese Johaug - fattet, men følelsesladet - forklarte seg om clostebol-marerittet.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven

Situasjonen oppstod da domsutvalgets leder, Ivar Sølberg, tok ordet et stykke ut i den suspenderte skistjernens redegjørelse om hvordan de siste månedene har vært.

Det juristen søkte svar på, var hva Johaug tenkte om ulike utestengelsesutfall.

Han begynte med forskjellen på 12 og 14 måneder, og fikk et raskt svar på hvor betydelig hun oppfatter spriket, ut fra hvilke forutsetninger hun da får til å forberede seg til OL.

Men spørsmålene fra dommeren var ikke over der - han bragte også 16 måneder på banen. Og da var oppstod dette øyeblikket, hvor Johaug understreket at det vil innebære at drømmen om å komme tilbake i Pyeongchang er over, og hvor ansiktsuttrykk og tonefall med all tydelighet viste hvor ille det vil være for henne.

For det er de olympiske leker det handler om nå, etter at årets sesong er ødelagt uansett rettsutfall. Der hun vil sørge for at en positiv dopingprøve ikke preger ettermælet om Therese Johaugs karriere.

Men i vitnemålet ga hun også et innblikk i hvor tøft det er å stå utenfor det organiserte miljøet - eller å «miste langrennsfamilien», som hun selv kalte det. Og om hvordan det setter motivasjonen på prøve.

- Det verste jeg kunne oppleve som toppidrettsutøver. Enhver utøvers verste frykt.

At jeg sitter her jeg sitter i dag, er helt absurd, lød skiprinsessen harde karakteristikk av der hun befinner seg akkurat nå.

Men midt i fortvilelsen er det også en Johaug som vil kjempe, som satte seg i vitneboksen etter lunsjpausen. Der det ikke var noe selvkritikk å spore, og der hun fullt og fast står på at hun sjekket kremen godt nok ved å konsultere legen.

Regelbruddet vil uansett ligge der, på grunn av det objektive ansvaret. Men hovedstrategien til Johaug og advokat Hjort er å gå for å slippe straff for det. Da må de komme inn under en bestemmelse om «ikke utvist skyld».

Et meget trangt nåløye, og en taktikk de neppe lykkes med, ut fra merknadene til den paragrafen i Wada-koden som den norske regelen bygger på.

Men samtidig er en interessant plan B lansert, om å anføre proporsjonalitetsprinsippet og samsvar mellom forseelse og straff, der advokat Hjort vil argumentere med at det er støtte i rettspraksis.

For Therese Johaug teller hver eneste lille reduksjon det er mulig å oppnå, i en situasjon der hun har fått antidopingsmyndighetenes aksept for at forklaringen stemmer.

Jo kortere utestengelse, desto bedre forberedelser. Trolig gjør Johaug klokt i å godta en dom på rundt året.

Av og til er 12 måneder nok. Til å rekke OL, for eksempel.