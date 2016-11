Johaugs krevende dilemma

Kommentar Kjempe videre for å slippe straff? Eller godta en sanksjon som oppleves som urettferdig - men redder OL-deltagelsen i 2018?

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: FRODE HANSEN, VG

Dersom domsutvalget i Norges Idrettsforbund skulle lande på omtrent det samme nivået som påtalenemnda i Antidoping Norge nå har foreslått, er dette fort dilemmaet Therese Johaug blir stilt overfor.

Vurdert ut fra regelverk og praksis på området, er en endelig straff på ett år et ikke helt usannsynlig utfall.

Påtalenemndas innstilling på 14 måneders utestengelse ligger i dette sjiktet, selv om det er litt strengere enn det flere anslo på forhånd.

Bakgrunnen for det foreslåtte straffenivået, er at nemnda mener Therese Johaug kan klandres for at hun ikke undersøkte pakken med leppekrem nøyere, ikke minst siden den var tydelig merket med en dopingadvarsel.

Men overordnet er det et viktig punkt Johaug-leiren kan glede seg over, på en krevende dag: Nemnda har lagt forklaringen til Johaug og landslagslegen, om at utslaget på det anabole steroidet clostebol skyldtes påsmøring av Trofodermin, til grunn i vurderingen.

Det innebærer også at straffe mot henne foreslås etter det mildeste hovedalternativet. Påtalenemnda mener hun har vært uaktsom, men at handlingen ikke er grovt uaktsom eller utført med forsett.

Den umiddelbare reaksjonen fra Therese Johaug er at hun er glad for å ha bli trodd på det hun har sagt, men hun forstår samtidig ikke hvordan det som har skjedd kan gi 14 måneders utestengelse.

Nå er det grunn til å understreke at det foreløpig kun foreligger en innstilling – ingen straff. Men forutsatt at dette nivået blir stående i den nasjonale domsbehandlingen, dukker det nevnte dilemmaet opp:

Retorikken fra Johaug-leiren har vært at hun er uten skyld, siden hun stolte på rådene fra en erfaren landslagslege, og endatil spurte om leppekremen var grei å bruke. Skal hun fortsette langs denne linjen, og anke en eventuell dom fra domsutvalget videre i systemet, enten via appellutvalget, eller rett til idrettens voldgiftsrett?

Eller er det mer taktisk å svelge en straffeutmåling hun opplever som streng, og fokusere på at hun med dette faktisk vil kunne konkurrere i de neste olympiske lekene?

Det objektive ansvaret kan oppleves som brutalt, men er samtidig et grunnfestet prinsipp for å kunne praktisere like dopingregler på tvers av landegrenser på en effektiv måte. Og tidligere saker viser at prinsippet om utøvers ansvar for hva kroppen påføres, praktiseres med hard hånd i den øverste idrettsdomsinstansen i Sveits.

Dersom Johaug velger den prinsipielle veien for å slippe straff, er det ikke uten et element av risiko.

Det er ingen selvfølge at voldgiftsretten i Lausanne vurderer saken likt som den gjøres i Norge, og det skal ikke mye skjerpelse til, sammenholdt med påtalenemndas innstilling, før også OL ryker. Og selv om det finnes en åpning i regelverket for at hun ikke får utmålt noen straff overhodet, fremstår ikke det utfallet som veldig sannsynlig

Therese Johaug får altså litt å gruble på fremover.

Skulle lande på å motvillig akseptere en dom fra NIFs domsutvalg, den dagen den foreligger, er det ikke ensbetydende med at saken over. For flere andre instanser har også ankerett. Så gjenstår det å se om 14 måneder kan være et nivå som internasjonale aktører kan godta uten omkamp.

Det har fremstått som overveiende sannsynlig at Johaug-saken går hele veien til CAS. Men om det skal finnes en tenkelig middelvei, som gjør at saken kan stoppe etter nasjonal dom, er det trolig omtrent der påtalenemnda landet.

Uansett er siste ord fortsatt et stykke unna å være sagt i Johaug-saken.