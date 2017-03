Johaug tjener 10,3 millioner på salg av Active Brands' sportskolleksjon

Therese Johaug (28) takker for støtten fra sin samarbeidspartner for kleskolleksjonen sin. Nå tjener hun 10,3 millioner kroner når selskapet blir kjøpt opp, skriver Dagens Næringsliv.

Investor Kjetil Holta tjener 500 millioner kroner og norske skistjerner 140 millioner kroner når Active Brands selges til oppkjøpsfondet FSN, melder Dagens Næringsliv.

Active Brands er store på sportstøy og har ved siden av Johaug stjerner som Kari Traa, Aksel Lund Svindal, Bjørn Dæhlie og Hans Engelsen Eide på eiersiden. De fleste sportsprofilene reinvesterer gevinsten og blir med på eiersiden i den nye satsingen til FSN.

– Jeg er veldig takknemlig for den støtten Active Brands har gitt meg i en krevende periode. Jeg setter stor pris på at FSN nå ønsker å bygge videre på dette og gleder meg veldig til veien videre, sier Johaug til DN.



Johaug skal ha opplevd salgshopp på sine produkter etter at hun testet positivt på clostebol i fjor høst.



Tidligere kulekjører får 65 mill.



Merkevarer som Kari Traa, Johaug, Bula, Åsnes og Vossastar går altså ut av Active Brands hender for en milliard kroner, etter det DN erfarer.

– Det har vært ei fantastisk reise i syv år saman med Active Brands. Å gå veien videre sammen med FSN blir spennende og kan bli et eventyr for merkevarene våre, sier Traa til DN.

Traa ble olympisk mester i kulekjøring i 2002. Hun startet businessen sin med å strikke luer, nå er det blitt et merke som produserer sportsklær av alle slag. Hun solgte merket sitt til milliardær i 2010.

Ifølge Dagens Næringsliv får tidligere landslagsløper i kulekjøring Hans Eide Engelsen ut verdier for 65 millioner kroner ved salget av Active Brands til FSN, Bjørn Dæhlie får 29,8 millioner, Kari Traa får 27,5 millioner kroner og Aksel Lund Svindal 7,9 millioner kroner.

Startet med hansker

Therese Johaug jobbet lenge for å få sin egen sportskolleksjon. Planene var der i mange år, men på grunn av kollisjon med utstyrsleverandører med skiforbundet måtte hun være tålmodig, løsningen ble at Active Brands gikk inn i eiersiden for hennes kolleksjon. Hun startet med hansker.

I november 2014 skrev VG at Johaug hadde solgt hansker for 100 millioner kroner.

– Jeg føler meg ikke som en «businesswoman». Dette er noe jeg gjør ved siden av. Det er langrennsløper jeg er, sa Johaug til VG da.

Johaug ga opp i Finland



Hun satser i flere land, men måtte gi opp i Finland etter dopingdommen, og har trukket sine kolleksjoner fra Finland.



– Jeg håper å få opp markedet i USA, sa Johaug til VG i 2014 – da hun inngikk sponsoravtaler med flere av de amerikanske langrennsdamene.