Johaug takket nei til milliontilbud fra bettingselskap

Therese Johaug (28) takket nei til et lukrativt tilbud om å bli sponset av et internasjonalt spillselskap i perioden hun er utestengt fra langrennssporten.

Det bekrefter manager Jørn Ernst til VG.

– Det medfører riktighet at jeg har vært i en samtale om det, men det viste seg fort at det var uaktuelt for henne, sier han.

Therese Johaug har vært utestengt fra langrennssirkuset siden oktober, etter hun testet positivt på det forbudet stoffet Trofodermin. I starten av juni var skiesset i Lausanne for å gjennomføre ankesaken i CAS (Idrettens Voldgiftsrett), og i disse dager venter hun på den endelige dommen.

Millionbeløp

Etter det VG erfarer var det Betsson, som blant annet har brukt den tidligere fotballspillerne John Arne Riise som såkalt ambassadør, som ønsket et samarbeid med Johaug. Spillselskapet med hovedkontor på Malta ville sponse Johaug med et millionbeløp i perioden hun er utestengt. Planen var også at avtalen skulle opphøre idet hun vendte tilbake til det norske skilandslaget.

PR-manager i Betsson, Mikael Mellqvist, ønsker ikke kommentere dette, men sier følgende i en kommentar:

– Vi har en policy om å ikke kommentere tilbud eller møter rundt eventuelle ambassadører. Men på generelt grunnlag kan jeg si at store norske profiler innen idrett og underholdning kan være spennende for oss, hvis det lar seg kombinere med karrierevalget deres.

Fikk nei

Manager Jørn Ernst forteller at han ble invitert på kaffe av et byrå for å diskutere et mulig sponsorat. Ernst sier han på det tidspunktet ikke visste at det var et spillselskap som ønsket sponsorsamarbeidet. Nevnte byrå representerte spillselskapet i det Ernst omtaler som en «samtale» mellom partene.

Norsk Tipping, som har monopol på pengespill, sponser Norges Skiforbund. I tillegg får Skiforbundet penger fra overskuddet til Norsk Tipping.

Idrettsstjerner som har vært eller er spillselskap-ambassadører: John Arne Riise - Betsson

Mats Zuccarello Aasen - Unibet

Ronny Johnsen - Unibet

Cathrine Larsåsen - Unibet

John Carew - ComeOn!

Vibeke Skofterud - ComeOn!

Thomas Myhre - NordicBet

– Derfor sa jeg klart og tydelig fra om at et slik sponsorsamarbeid ikke var aktuelt, sier Ernst.

God business

Selv om Therese Johaug gikk glipp av potensielle premiepenger fra skisporet forrige sesong, går det godt med «Therese Johaug AS». I mars kunne Dagens Næringsliv melde at langrennsløperen tjente 10,3 millioner på salg av selskapet Active Brands' sportskolleksjon.

Utgifter knyttet til dopingsaken, er for det meste blitt dekket av Norges Skiforbund og Norges idrettsforbund. Johaug hentet inn utenlandske stjerneadvokater til ankesaken i CAS, og disse ble betalt av skiforbundet til en sum av rundt 820.000 kroner.