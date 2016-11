Johaug-saken stopper ikke i Norge

Kommentar Det fremstår nærmest utenkelig at Norges idrettsforbunds domsutvalg kommer til å få det siste ordet i Johaug-saken. Og det er egentlig like greit.

Etter at det første sjokket har lagt seg over Therese Johaugs positive dopingprøve, nærmer det seg neste skritt i den juridiske saksgangen mot henne. Som på ingen måte blir det siste.

For alt tyder på at denne saken ender med å gå helt til voldgiftsretten i Lausanne (CAS), som er idrettens øverste juridiske tvisteløser.

VGs kommentator Leif Welhaven Foto: Frode Hansen , VG

CAS-ekspert: Minimun ett års utestengelse for Johaug

Det er nemlig vanskelig å se hvordan den nasjonale domsinstansen skal kunne komme frem til en avgjørelse, som ikke vil bli anket videre i systemet.

* Velger domsutvalget en veldig mild straff, eventuelt ikke å straffe henne, er det overveiende sannsynlig at denne ikke vil bli akseptert av Wada, og også andre instanser har ankeadgang.

* En streng straff vil aldri i verden bli akseptert av Johaug-leiren.

Spørsmålet er om det finnes en tenkelig middelvei . En «passe straff», som ingen liker, men alle svelger.

Heller ikke det virker særlig sannsynlig. Dopingreglene er slik at ansvaret for hva kroppen tilføres plasseres hos utøver, også der man ikke kan bebreides (NIFs lov §12-5).

Se også: Derfor må Johaug straffes

Men det er en åpning i Wada-koden, som gjenspeiles i NIFs lov (§ 12-9), om bortfall av straff dersom en «person kan bevise at regelbrudd er forårsaket uten skyld».

Vurdert utfra argumentasjonen så langt, er strategien fra Johaugs side å argumentere for å komme inn under denne bestemmelsen.

Her stilles det et krav om at utøveren har utvist den «ytterste aktsomhet». Så er spørsmålet retten må ta stilling til, forutsatt at forklaringen legges til grunn, om Therese Johaug gjorde nok ved å spørre en erfaren landslagslege om det var greit å bruke kremen Trofodermin på leppen.

Utgangspunktet i rettens vurderinger av straff begynner imidlertid i motsatt ende.

Se denne: Slik splitter Johaug folket

Hovedregelen er fire års utestengelse når man tester positivt på et forbudt stoff, som det anabole steroidet clostebol er. Dersom forsvaret kan godtgjøre at hun ikke handlet med forsett eller var grovt uaktsom, er straffenivået opptil to år.

En regel om «ubetydelig utvist skyld» (§12-10.3) er av flere brukt som argument for at straffen kan ende på rundt ett år. Men det åpnes også for en mer finjustert utmåling, avhengig av hvor uaktsom det eventuelt konkluderes med at hun har vært.

Men de potensielle komplikasjonene stopper ikke her.

For selv om det ikke har kommet frem noe som slår bena under hvordan Johaug og legen har lagt frem saken, er det ikke det samme som å sette likhetstegn med at forklaringen blir lagt til grunn som faktum. Det er det opp til rettsbehandlingen å fastsette.

Les også: Skiforbundet betaler Johaugs advokatutgifter

Ser man klinisk på saken, er det som er sikkert så langt er at det foreligger en prøve

med verdier som kan sammenfalle med krembruk, som er forklaringen fra den norske skileirens side.

Men i en sak som er under etterforskning, kan vi selvsagt ikke si noe sikkert om hvordan etterforskerne eller kommende domsinstanser vil se på dette. Det er også uvisst om det spiller inn at manglende testing i fire måneder før den som ga utslag, kan komplisere bevisbildet.

Det man derimot kan si noe om, er at voldgiftsretten tradisjonelt ser strengt på utøvernes ansvar, og tidligere saker gir liten grunn til å tro på en altfor snarlig retur for Therese Johaug. Men hver sak vurderes for seg, og det er verdt å merke seg at den erfarne CAS-advokaten Mike Morgan mener håpet om å slippe straff kan føre frem.

Se også: Stjerneadvokater uenige om Johaug-sjanse

Uansett utfall er dette en sak som kommer til å bli husket i norsk idrettsoffentlighet til evig tid.

Og da er det grunn til å håpe at den blir så grundig belyst som mulig. Først i domsutvalget, så muligens en tur innom det nasjonale appellutvalget.

Men der et endelig punktum settes i Sveits.