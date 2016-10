Johaug-advokat slår tilbake: – Thereses forklaringer spriker ikke

TV2 hevder Therese Johaug (28) spriker i sin forklaring om leppe-problemene. Det får skistjernens advokat til å reagere.

Torsdag ettermiddag ble et utvalg av norske medier invitert til Holmenkollen Park hotell for et intervju med Therese Johaug og dopingsaken som er under etterforskning – deriblant TV2.

I en nyhetssak senere torsdag kveld, under tittelen «Her spriker Therese Johaugs forklaring», trekker kanalen frem to konkrete uttalelser fra pressekonferansen for to uker siden og sammenholder de med torsdagens TV2-intervju:

1. Kanalen mener Johaug under pressekonferansen 13. oktober sa at hun hadde en solforbrent leppe med store, åpne sår under samlingen i Seiser Alm – før hun dro til Livigno – mens hun under intervjuet torsdag forklarte at hun ikke hadde sår på leppen i Seiser Alm.

2. Under pressekonferansen 13. oktober uttalte landslagslege Fredrik Bendiksen at han diskuterte leppen med Johaug på telefon i dagene før han ankom Livigno. I tillegg fortalte Bendiksen at de to også diskuterte leppen første gang ved frokost etter at han hadde ankommet den italienske landsbyen.

TV2 lurer derfor på hvorfor Johaug under torsdagens intervju sa at de diskuterte leppen under lunsjen, og ikke ved frokosten slik legen fortalte for to uker siden.

Johaug-advokat, Christian B Hjort, reagerer på TV 2s nyhetssak om at skistjernen spriker i sine forklaringer.

– Det er ikke tilfelle. Under pressekonferansen 13. oktober snakket Therese om et sykdomsbilde som var begynt i Seiser Alm. Hun var ikke presis der på den tidslinjen om problemer med leppen, men hun var presis i møte med pressen i dag. Det er ikke noe sprik, sier Hjort til VG.

TV 2-SJEF: Espen Solbakken. Foto: Frode Hansen , VG

Advokaten opplever at TV2 i denne saken forsøker å lage et poeng i en sak det ikke er noe poeng i.

– Når leppen blir problematisert mellom Johaug og Bendiksen blir godt presisert for Antidoping Norge og vil senere også bli belyst for domsutvalget, sier Hjort.

– Det å påvise sprik i en generell redegjørelse og det som har blitt gitt frem til nå, mener jeg det ikke er grunnlag for.

Advokaten mener det fremstår som viktig for TV 2 om Johaug snakket med legen til frokost eller lunsj dagen etter at han kom til Livigno, 3. september.

– Dette vitner om et behov for å lage store poenger ut av lite, sier Hjort.

TV 2: – Ikke tatt stilling

Redaksjonssjef i TV 2-sporten, Espen Solbakken, understreker at kanalen ikke kjenner til hva Therese Johaug har forklart til Antidoping Norge.

«Det vi har påpekt er forskjeller mellom forklaringene fra pressekonferansen da saken ble kjent og i intervjuet to uker senere. På pressekonferansen sa hun at hun forbrant undersiden av leppen i Seiser Alm og fikk store, åpne sår som blødde. I intervjuet med oss to uker senere uttalte Johaug at hun ikke hadde noe sår på leppen mens hun var i Seiser Alm. Sårene oppsto først da de reiste til Livigno», skriver han i en epost til VG.

Solbakken avviser videre at kanalen har tatt stilling eller konkludert med hva som er riktig:



«Tidslinjen fra landslaget ankom treningsleiren i Seiser Alm til de dro videre til Livigno er blitt viet mye oppmerksomhet i alle medier, og både Johaug og lege Fredrik Bendiksen brukte mye tid på å forklare dette på pressekonferansen. Flere spørsmål forble ubesvart etter det første møtet med pressen. At det ikke var sår på leppen i Seiser Alm, men at dette først oppsto flere dager senere ble av oss vurdert som en ny opplysning og skilte seg ut fra hva vi hadde fått høre tidligere. Om andre i kretsen rundt Johaug mener dette ikke er et journalistisk poeng har vi selvsagt respekt for, det må de få mene» skriver han.