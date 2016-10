Erna-rådgiver advarer mot presset på Johaug

Statsminister Erna Solbergs nærmeste rådgiver er bekymret for medietrykket mot dopingtatte Therese Johaug.

– Jeg har håndtert mange vanskelige saker der trykket fra media har vært stort, og har sett hva slikt press gjør med mennesker. Jeg tror ikke alle er oppmerksomme på hvor tøft det oppleves, og jeg mener det nå er grunn til å stille spørsmål ved om omfanget av medietrykket har blitt for stort, sier Sigbjørn Aanes til VG.

Bakgrunn: Påtalenemnda mener Johaug burde sjekket dopingkremen bedre

Aanes er statssekretær ved Statsministerens kontor og en av Erna Solbergs aller nærmeste medarbeidere. I et innlegg på Facebook som har generert flere hundre «likes», og delt hyppig siden det ble publisert onsdag ettermiddag, tar han for seg den massive mediedekningen rundt dopingavsløringen.

– Få har opplevd det omfanget Johaug opplever nå. Bildene av henne dominerer i alle kanaler og summen av oppslag har vært enorm. Gjør man noe galt, så må man svare for seg. Man må tåle å mange negative oppslag, men av og til kan det bli for mye, skriver han.

Testet positivt



Johaug-saken eksploderte i forrige uke da Skiforbundet bekreftet at Norges største kvinnelige skistjerne hadde testet positivt på det forbudte stoffet clostebol. Onsdag tok saken en ny, dramatisk vending da det ble kjent at Johaug foreløpig er utestengt fra både konkurransen og organisert trening i to måneder.

Dopingskandalen har fått enorm oppmerksomhet både i Norge, og internasjonalt. Aanes understreker at det ikke har vært enkeltsaker han har reagert på, men han er bekymret for omfanget saken har fått.

– Jeg har ikke gjort noen grundig analyse av dekningen, men jeg oppfatter omfanget som veldig stort. I tillegg til alle oppslagene i TV, radio og nettaviser dominerer saken i sosiale medier. Summen av dette kan bli for mye, og jeg mener redaksjonene nå bør stoppe opp og vurdere om det totale trykket mot Johaug er i ferd med å bli for stort, sier han.

– Uvanlig at en slik advarsel kommer fra en representant for regjeringen?

– Jeg har stilt et spørsmål på min private Facebook-side, og kommet med noen generelle betraktninger rundt dekningen. Jeg er helt sikker på at det er takhøyde for det.

– I min jobb skal jeg være forsiktig med å mene noe om hva media skal skrive, men redaksjonene har et ansvar for å vurdere omfanget. Det handler både om billedbruk, antall forsider i avisene og hvor ofte saken ligger på topp på nettutgavene.

Stort press



Aanes møtte torsdag ettermiddag kommentator Leif Welhaven i VG-Sporten til debatt om Johaug-dekningen i NRK-programmet Dagsnytt atten. Welhaven legger ikke skjul på at presset mot Johaug har vært stort.

– Jeg har ingen problemer med å forstå at dette oppleves som en stor belastning for Johaug. Vi har veldig bevisste holdninger til dette, og vi har blant annet vært opptatt av å skille klart mellom det som handler om Johaug og det som går på systemet. Samtidig ser vi at stemningen blant leserne er veldig polarisert. Dette er et krevende landskap å manøvrere i, sier Welhaven.

Bjørgen om savnet av Johaug: Rart og leit at hun ikke er her