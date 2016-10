Derfor må Johaug straffes

Kommentar Therese Johaug mener hun ikke kunne gjort noe annerledes. Alt tyder på at idrettens domsapparat kommer til å være av en annen oppfatning.

Det er umulig å ikke bli emosjonelt berørt av fortvilelsen som oste av langrennsløperen, da hun møtte pressen i Holmenkollen torsdag.

Men når saken nå skal gå sin gang i det idrettsjuridiske systemet, har følelser liten relevans.

For både i den nasjonale behandlingen i NIFs domsutvalg, og i en eventuell ankesak i voldgiftsretten, er det en kald og klinisk vurdering av faktuelle forhold som skal vurderes.

Og da skal ikke alle de positive konnotasjonene rundt jenta fra Dalsbygda spille inn.

De rettslige instansene er ikke på fornavn med utøveren, de skal vurdere Therese Johaugs dopingsak opp mot regelsettet som gjelder, uansett nasjonalitet, og uansett personlighet, hos den som har levert en positiv prøve.

Og da handler det om å avgjøre i hvilken grad Therese Johaug har vært uaktsom, grovt uaktsom, eller om hun handlet forsettlig, i saken der hun testet positivt på det anabole steroidet clostebol.

Utgangspunktet er en straff på fire år for dette stoffet, men omstendighetene i saken gjør det svært lite sannsynlig at utfallet ender her.

Trolig havner saken innenfor uaktsomhetskategorien, og da er straffen maksimalt to år.

For vurdert ut fra det som er kjent, er det all grunn til for den norske leiren til å stålsette seg for at det faktisk blir en straff.

Selvsagt skal det ikke utelukkes at advokaten kan trekke noe opp av ermet, men om man sammenholder tidligere rettspraksis, regelverket på området og den norske forklaringen, tyder lite på at man kan si at hun er helt uten skyld.

Johaug fortsetter å fastholde at hun har gjort det hun skulle, fordi hun spurte lege Fredrik Bendiksen om kremen var innenfor å bruke, noe hun ble forsikret om.

Vel.

Ut fra kjente tilfeller om hva som ligger i begrepet «objektivt ansvar», er det vanskelig å se hvordan hun skal få domsinstansene til å samtykke.

I utøverguiden fra Antidoping Norge, står det for eksempel følgende:

«Du må selv ta ansvar for hva du inntar, det vil si alt det du spiser og drikker og som tilføres kroppen din. Hovedregelen er at du selv er ansvarlig for alt som befinner seg i kroppen din. Den juridiske betegnelsen på dette er objektivt ansvar… Du har også et ansvar for å påse at enhver medisinsk behandling du får, ikke bryter reglene».

Og uansett hvor disproporsjonalt konsekvensene av denne saken måtte oppleves, sammenholdt med hva hun har gjort, er det med juridiske briller nærliggende å argumentere med at hun ikke har vært aktsom nok.

At hun burde tenkt på at medisin i utlandet bør utløse ekstra skjerping, av hun burde sjekket esken – og at hun ikke kan fraskrive seg ansvaret for hva hun påførte seg selv.

Så er det overordnede spørsmålet om det burde være så strengt som det er – er jakten på å ta utøverne blitt så intens at man ikke skiller smått fra stort – i et system så rigid at rettssikkerhetsprinsipper settes i fare?

Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor det objektive ansvaret kritiseres:

¤ Hvorfor skal ikke utøvere få nyte godt av vanlige prinsipper om forholdet mellom skyld og uskyld?

¤ Hvorfor kan man ikke bare se litt stort på det, når det virker så åpenbart at ingen mente å gjøre noe galt?

Problemet med den velintenderte tankerekken fra kritikerne av objektivt ansvar-systemet, er at de sliter med å komme opp med et godt alternativ.

For dersom jakten på bruk av ulovlige midler i idretten skal kunne fungere verden over, er det vanskelig å se hvordan man kan ha et annet prinsipp enn at ansvaret ligger hos utøver.

Mye bør gjøres med å reformere Wada, ikke minst må en mer autonom antidopingorganisasjon på plass.

Men det må fortsatt bygge på en uniform kode for straff, der gjelder samme reglene gjelder uansett nasjonalitet.

For hvordan skulle man ellers være sikker på at reglene praktiseres likt, uavhengig av samfunnssystem og nasjonale forhold?

Det er lett å føle med Therese Johaug. Men legger man følelsene til side, er sakens kalde fakta at hun neppe har vært så aktsom som reglene krever at en utøver skal være. Og da skal hun straffes.

Så får man håpe at utmålingen av straffen foregår med fornuft.

Det er vanskelig å si noe kategorisk, men lite tyder på at hun er med i Lahti-VM denne vinteren.

Men i OL i Pyeongchang er det godt håp om at hun kan få sin store revansje. En som lukter gull.

