Den rotete Johaug-debatten

Ordskiftet om Johaug-saken preges av en dyp splittelse. Det skyldes langt på vei at ulike diskusjonstemaer sauses sammen.

Undersøkelsen VG fikk utført tidligere i måneden bekrefter inntrykket som har dannet seg siden dopingsaken ble kjent i oktober i fjor: Frontene i opinionen er veldig polariserte.

Mens halve Norge plasserer ansvaret på henne selv og én av fire har fått svekket tillit til Therese Johaug, er det sterke stemmer som utelukkende synes synd på skiløperen, og kun ser på henne som et offer for et stivbent og unyansert regelverk.

Det er både legitimt og sunt med brytning av ulike synspunkter, men problemet er at hele debatten er blitt så rotete.

For hva er det egentlig som diskuteres – på ulike tidspunkter?

Her er det behov for å rydde litt. Et logisk startpunkt kan være å tegne opp noen hovedakser:

* AKSE 1: DEN KONKRETE SAKEN.

Når saken til Therese Johaug nå skal behandles i domsutvalget, ligger det et idrettsjuridisk rammeverk til grunn for det som foregår under høringen. For dommerne er det ikke rom for synsing om regelverket er for strengt eller for snilt – Johaugs sak skal naturligvis avgjøres innenfor de rettsreglene som gjelder i dag.

I denne konteksten er det interessant å studere regelverket, tolkning av aktsomhetsplikt i tidligere saker og andre forhold som har konkret betydning for denne saken. Derfor vil advokat Christian Hjorts forsøk på å prosedere på at hun ikke skal straffes, naturligvis ta utgangspunkt i at han vil søke å finne støtte i rettskilder for dette synet. Fordi det er dette som hører hjemme i en rettslig behandling.

* AKSE 2: HVORDAN BØR DOPINGREGLENE VÆRE?

Hva man føler og mener om prinsippene for dopingregelverket, er derimot relevant i en overordnet diskusjon:

Må det objektive ansvaret – der det påligger utøverne å sørge for at kroppen ikke får i seg noe som ikke skal være der – ligge til grunn, for å sikre at reglene praktiseres likt på tvers av landegrenser? Eller er de rettssikkerhetsmessige utfordringene på individnivå såpass betydningsfulle at det bør tenkes nytt?

Er reglene for utmåling gode nok, eller bør det åpnes en mer finmasket skalering, for eksempel i tilfeller der det er utvist «ubetydelig skyld»? Da vil det kunne etableres egnede nivåer for differensiering mellom ingen straff og 12 måneder.

Og er det mulig eller ønskelig å få på plass regler der man bedre skiller mellom uhell og bevisste forsøk på å jukse, med de bevismessige utfordringer dette ville måtte medføre?

Det er også helt greit at det for deler av den norske opinionen først var da en norsk skiløper ble rammet, at man ble oppmerksom på hva regelverket den internasjonale idretten har gått sammen om i realiteten innebærer.

* AKSE 3: SAMMENBLANDING



So far, so good.

Men det store problemet oppstår når Johaug-debatten utarter til en kakofoni av fornuft og følelser, der det shoppes usammenhengende begrunnelser fra ulike parametere.

Der man trekker en konklusjon om hvordan en faktisk sak som skal opp til behandling bør ende, utelukkende basert på egne meninger om at dopingreglene burde vært annerledes.

Som når påtalenemnda kritiseres for å ha innstilt på 14 måneders straff, underbygget av uttalelser som at «det bare dreier seg om en leppekrem». Og det gjerne helt uten at det tas hensyn til hva nemndas oppgave er – å foreslå den straffen de mener de reglene tilsier.

La oss gjerne ta den prinsipielle debatten om kollektive versus individuelle hensyn, men ikke bland dette inn i hvordan denne konkrete saken skal ende. For domsutvalget kan vanskelig bare se bort fra den knesatte aktsomhetsplikten, eller prinsippet om at utøveren selv har ansvaret for å holde kroppen fri for anabole steroider.

Man må gjerne kjempe mot ulike sider ved regelverket, men er det virkelig noen som mener at domsutvalget her og nå bare skal ignorere sentrale prinsipper i Wada-koden?

Kanskje blir debatten litt mindre springende dersom det hadde vært mulig å enes om følgende:

Utfallet av det idrettsrettslige saken mot Johaug må avgjøres utfra hvilke bestemmelser som gjelder nå.

Ikke hvilke man skulle ønske at gjaldt.