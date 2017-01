Dale Oens lege tilbake – snakker om den tunge tiden: Følte meg ikke ansvarlig for hans død

ULLEVAAL STADION (VG) Ola Rønsen (60) sluttet som Olympiatoppens anvarlige lege da Alexander Dale Oen bare 26 år gammel døde av hjertestans. Fem år senere er han tilbake i toppidretten som medisinsk sjef i Skiforbundet.

– Jeg trakk meg ikke på grunn av den saken, og følte meg ikke ansvarlig for hans død. Men jeg har sagt det før, og kan si det igjen. Det ble ikke gjort en god nok jobb i utredningen. Vi så ikke tidlig nok at dette kunne være en hjertesykdom, svarer Ola Rønsen på VGs spørsmål om han den gang trakk seg som Olympiatoppens OL-lege som følge av svømmestjernens brå død.

OL-SØLV: Alexander Dale Oen tok 2. plass på 100 meter bryst i Beijing-OL 2008. Her gratulerer Dale Oen vinneren, Kosuke Kitajima fra Japan. Foto: Helge Mikalsen , VG

Bakgrunn: Døde av hjerteinfarkt: – Nesten uforståelig

Alexander Dale Oen mistet livet under en treningssamling i Flagstaff i USA månedsskiftet april-mai 2012. Han hadde på grunn av skuldersmerter vært til en rekke medisinske utredninger før tragedien inntraff. I ettertid har Robin Dale Oen (36) kritiserte det medisinske støtteappratet rundt lillebroren.

– Ikke enig



For halvannet år siden uttalte Alexander Dale Oens storebror blant annet at «en vanlig lege hadde fanget det opp veldig, veldig tidlig».

– Jeg har lagt merke til Robins uttalelser. Han må få lov til å ha sin mening. Men jeg er ikke enig. Vi tok ham (Alexander Dale Oen) med til Mayoklinikken og ba dem spørre om alt og sa «start på nytt». Men de fant heller ikke frem til grunnsykdommen hans. Vi var flere som bommet, sier Ola Rønsen under intervjuet i Norges Skiforbunds lokaler fredag formiddag.

(Intervjuet fortsetter under videoen fra 2012)

Mayoklinikken er et verdenskjent medisinsk senter i USA.

Ola Rønsen, som fredag ble ansatt i en 30 prosent stilling med hovedansvar for medisin, helse og antidoping i Norges Skiforbund, understreker imidlertid at «det er en sak» som aldri går ut av bevisstheten. Han tenker på Alexander Dale Oens død «fra tid til annen», og han gjorde det «ofte» de første par årene etterpå.

VG har kontaktet Robin Dale Oen for å høre om han har en kommentar til at Rønsen nå er tilbake i toppidretten. Han svarer at han ikke ønsker å kommentere det.

Les om Dale Oen i VGs (VG+) serie «Døden i idretten» - her

Snakket med Bendiksen



LA FREM OBDUKSJONSRAPPORTEN: Ola Rønsen, da OL-lege ved Olympiatoppen og ansvarlig svømmelege, Eivind Berge, overlege ved hjertemedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, og Roald Bahr, sjefslege ved Olympiatoppen i juni 2012. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Lege Ola Rønsen skal fortsette å jobbe i 80 prosent stilling som medisinsk sjef i Aker Solutions og leder for helsetjenesten Aker Care. På spørsmål om 30 prosent i Skiforbundet er nok for å få skisporten på rett kjøl etter «alle» sakene - astma og doping - svarer han at det kan man sikkert diskutere.

Og at det sikkert kunne vært en heltidsstilling.

– Har du hatt kontakt med Fredrik Bendiksen og spurt om hans forklaring i Johaug-saken?

– Jeg kjenner Fredrik fra et liv i idrettsmedisinen. Jeg har snakket med ham et par ganger etter det som skjedde. Men vi har ikke gått inn i hans forklaring. Det har dreid seg om en personlig støtte, svarer Ola Rønsen.

Bakgrunn: Slik har lege Bendiksen forklart sge om hvorfor han sviktet Johaug

– Kan du si noe om i hvilken grad han er preget av den?

– Han er preget av det som er skjedd og av usikkerheten i forhold til det som kommer. Noe annet ville være unaturlig. Mange ville ikke ha greid å stå oppreist, som han har gjort, svarer Ola Rønsen på VGs spørsmål.

Han mener Martin Johnsrud Sundbys astmamedisineringssak og Therese Johaugs dopingsak er to forskjellige saker. Hans umiddelbare reaksjon da han ble kjent med den siste, var «dette skulle ikke ha skjedd». Ola Rønsen sier også at han synes utrolig synd på begge parter - lege Bendiksen og Therese Johaug - med hensyn til forklaringen «leppesalve».

Ikke skjedd i Norge



– Jeg følte veldig tristhet i forhold til det som hadde skjedd, sier Skiforbundets øverste medisinske sjef - som blant annet også er tilknyttet verdens antidopingbyrå WADA som ekspert.

– Er Trofodermin («leppesalven») en leppekrem?

– Den brukes jo til det formålet. Jeg har ikke brukt den. Men jeg tror ikke det er en ukjent behandling. Den er ikke vanlig i Norge og dette ville ikke skjedd hvis det var på et norsk apotek. Men dette var i utlandet, svarer Ola Rønsen.

Senere i intervjuet - etter spørsmål om granskningsutvalgets kommende rapport og Rønsens påpekning om at han vil gå inn for «revisjon» av systemene før granskning er tvingende nødvendig - får han spørsmål om hvordan han ser på tryggheten for toppidrettsutøverne.

Husker du denne? Derfor la Skiforbundet frem tall fra utenfor sesongen (blodverdiene)

PRESSEKONFERANSEN: Therese Johaug, kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund Svein Graff, og langrennlandslagets daværende lege, Fredrik Bendiksen. Foto: Terje Bringedal , VG

Han svarer at han «har senset» - oppfattet - i langrennsmiljøet at løperne er usikre på hva de kan ta, «kan vi ta det?», hvordan kan vi sikre oss mot at dette ikke skal skje igjen?

Ola Rønsen er klar på at det ikke bare er idrettslegene som er ansvarlig for de norske langrennsstjernens sikkerhet, når det altså gjelder å unngå samme uføre som Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug.

– Det er det viktig å få gjort noe med. Det ligger en læring i det. Utøverne må være klar over sitt selvstendige og objektive ansvar.

Tornerosesøvn



– Er den norske langrennseliten bortskjemt med hensyn til pleie og omsorg?

– Jeg tror de i for liten grad har vært klar over sitt selvstendige ansvar. Jeg ser ikke bort fra at de har stolt for mye på andres sjekkrutiner, for så å kunne skylde på legen hvis det skulle gå galt.

Bakgrunn: Her skal Johaug forklare seg: – Det blir et sirkus

– Jeg forstår Thereses (Johaug) tankegang rundt ansvar. Men det er faktisk ikke slik; når det gjelder det juridiske spørsmål har alle norske toppidrettsutøvere et ansvar, svarer Skiforbundets øverste medisinske sjef.

Ola Rønsen tilføyer at «de har sovet på en for myk pute».

– Vi i støtteapparatet har bidratt til Tornerosesøvnen. Dette har vært en vekker for utøverne og støtteapparatet, sier han til VG.