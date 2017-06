Venus Williams involvert i dødsulykke

En 78 år gammel mann døde av skadene etter en kollisjon med tennisstjernens bil.

9. juni var den amerikanske tennisstjernen Venus Williams (37) involvert i en bilulykke i Palm Beach Gardens i den amerikanske delstaten Florida, som endte med at en 78 år gammel mann to uker senere døde av skadene.

Ifølge en politirapport som blant annet nyhetsbyrået AP har fått tak i, peker politiet nå ut Williams som skyldig i ulykken.

Strid om trafikklys

Politiet sier at vitner har fortalt at den tidligere verdenseneren i tennis kjørte på rødt lys da hun kjørte SUV-en sin ut i et kryss, noe som førte til at bilen med 78-åringen kjørte inn i siden på Williams bil.

Den avdøde mannens kone, som kjørte bilen, har forklart til politiet at hun kjørte på grønt lys – og at hun ikke klarte å stoppe for bilen til Williams.

Tennisstjernen har selv forklart til politiet at hun kjørte på grønt lys, men at hun ble tvunget til å stoppe som følge av trafikken.

Hun har også forklart at hun ikke så den andre bilen før krasjen.

Hun er ikke siktet i saken, men politiet sier at ulykken fortsatt er under etterforskning.

– Uheldig ulykke

Advokat Malcolm Cunningham gjentar i en uttalelse tennisstjernes forklaring om at hun kjørte på grønt lys. Videre hevder han at politiets rapport anslår at tennisstjernen kjørte i 8 km/t da den andre bilen krasjet inn i henne.

– Dette er en uheldig ulykke, og Venus uttrykker sine dypeste kondolanser til familien som mistet en de elsket, heter det i uttalelsen.

Williams kom uskadet fra ulykken, men den 78 år gamle passasjeren i den andre bilen ble kjørt til sykehus med hodeskader. Der døde han to uker senere.

Ifølge ekteparets advokat ble også kona skadet, og sendt til sykehus med benbrudd.

Ifølge politiet er det ingenting som tyder på at tennisstjernen var påvirket av alkohol eller narkotika, eller at hun ble distrahert av elektroniske apparater.

