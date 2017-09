Var nummer 957 i verden for seks uker siden - vant US Open i natt

«Snakk om comeback», sa Sloane Stephens etter at hun hadde vunnet US Open-finalen for kvinner. Det må man bare gi henne rett i.

Sommeren 2017 vil antakelig være en sommer Sloane Stephens kommer til å huske lenge. I ti måneder har hun vært ute av tennissporten på grunn av en skade i foten, men for seks uker siden var hun tilbake på hardcourten.

Da måtte man scrolle helt ned til 957. plass på rankinglisten for å finne navnet hennes. I løpet av sommeren har hun imidlertid gjort et enormt byks, og klatret over 900 plasser.

Stephens var useedet i US Open for kvinner, men lørdag slo hun Madison Keys i en helamerikansk finale.

– Om jeg hadde fått spørsmål da jeg kom tilbake fra skaden om jeg trodde dette var mulig, hadde jeg sagt «aldri, det er umulig», sier Stephens.

Mer tennis: Björn Borgs sønn tok to gull i SM

Slo ut Williams



Hun ble operert så sent som i januar i år, og var ikke tilbake på tennisbanen før under sommerens Wimbledon. Der røk hun i første runde. Men så begynte rankingklatringen, og da hun gikk inn i US Open, var hun opp på 83. plass - blant annet med en semifinaleplass fra Rogers Cup i bagasjen.

På veien mot lørdagens finaletriumf har Stephens møtt enorme hinder på US Open-veien - hun har slått ut både fjorårsvinneren Roberta Vinci og tennisstjernen Venus Williams.

Selve finalekampen ble spesiell for Stephens, hennes amerikanske motstander Madison Keys er også en god venninne av henne. Stephens vant det første settet 6-3, deretter slo hun til med 6-0 i det andre, og tok en udramatisk seier.

– Jeg sa til «Maddie» at jeg skulle ønske det hadde blitt uavgjort, sa Stephens etterpå.

Fikk du med deg? Venus Williams må vise fram tekstmeldinger etter dødskrasj

– Burde legge opp



Bildene av den amerikanske jenta som hever US Open-trofeet er en studie i idrettsglede.

– Jeg burde jo egentlig legge opp nå. Jeg sa til Madison at jeg aldri kan toppe dette. Snakk om comeback. Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg forsøkte bare å komme tilbake. Jeg må bare takke teamet mitt som har tatt hånd om meg når jeg har hatt det vanskelig. Denne seieren er for oss alle, sa hun i seierstalen.

Les også: Dopingtatt tennisstjerne skylder på morens kreftmedisin

En annen som også fikk massiv skryt av tennis-heltinnen var hennes mor.

– Vi har vært på en reise sammen, mamma betyr alt for meg, sa Stephens og takket for støtten etter vinterens fot-operasjon.

PS! Stephens er den andre useedede kvinnen til å vinne US Open.