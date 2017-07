For ett år siden var Bernard Tomic (24) nummer 17 i verden. Nå innrømmer han at han synes tennis er kjedelig, etter at han igjen røk ut i 1. runde av en Grand Slam-turnering.

Australske Bernard Tomic er kanskje mer kjent for det han gjør utenfor tennisbanen, enn det han gjør på.

Og etter at han røk ut i første runde av årets Wimbledon-turnering mot tyske Mischa Zverev, vakte 24-åringen igjen oppmerksomhet i tennisverden.

– Jeg kjedet meg litt for å være ærlig. Jeg prøvde litt mot slutten, men da var han det for sent, sa han på pressekonferansen etter kampen, ifølge danske Ekstra Bladet.

Tomic var i 2016 ranket som nummer 17 i verden, men har nå falt ned til 59. plass på ATP-rankingen.

2017 har vært et mørkt år sportslig for Tomic, som røk ut i første runde både i Wimbledon og i French Open.

– Ingenting har motivert meg de siste årene. Det er ikke fordi jeg ikke gir alt. Jeg prøver til stadighet ... på en måte, fortalte han etter Wimbledon-exiten.

– Respekterer ikke sporten

Tapet i første runde ga 24-åringen 35 000 pund for én time og 19 minutter med tennis.

Det fikk ifølge Ekstra Bladet en journalist til å spørre om han var villig til å betale tilbake pengene, noe han ville være villig til å gjøre om også Roger Federer og Novak Djokovic gir tilbake det de har tjent.

– Jeg tror bare ikke jeg respekterer sporten nok. Jeg kommer til å spille i ti år til, og etter karrieren trenger jeg aldri å jobbe igjen, sa Tomic, som ifølge den danske avisen har tjent rundt 45 millioner norske kroner i karrieren.

Australsk tennis' problembarn

Tomic har skapt overskrifter gjennom hele karrieren. På 20-årsdagens hans i 2012 måtte politiet trå til og stoppe en slåsskamp mellom Tomic og en kamerat, og senere samme år nektet han å stoppe for politiet.

– Jeg vet ikke hva jeg har gjort, det er som om jeg har drept noen, sa sa den daværende 20-åringen i 2012 til australske 7News etter å ha unnlatt å stoppe , kjørt hjem og låst seg inne - med fem politimenn ventende utenfor.

Det endte med en bot på rundt 11 000 kroner og 12 måneders prøvetid.

Han ble i 2012 også kastet ut av det australske Davis Cup-laget for manglende innsats og dårlig oppførsel.

I 2015 ble han arrestert av australsk politi da han nektet å stoppe en hotellfest.

