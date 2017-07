Tror Casper Ruud er topp 100 i løpet av uken

(Casper Ruud - Tim Pütz 6-2, 6-7, 6-2) En variabel start til tross, tennisekspert Sverre Krogh Sundbø tror Casper Ruud (18) kan vinne Challenger-turneringen i Tyskland.

Da vil han også ha nådd målet sitt om å komme inne blant de 100 beste spillerne i verden. Det tror Eurosports tenniskommentator Sverre Krogh Sundbø er mulig.

– Ja, i aller høyeste grad. Målet er å runde 100 i verden og kvalifisere seg til US Open. Tar han seg til finale i Marburg, er han nesten garantert topp hundre i verden. Det avhenger jo av hvordan de andre gjør det også, men sannsynlighet er til stede for at semifinale kan holde. Vinner han en Challenger så er det ingen tvil, sier tenniskommentatoren til VG.

Ruud er nå klar for andre runde, hvor 16 spillere fortsatt kjemper om å nå finalen 8. juli.

– Har han gode vinnersjanser denne turneringen?



– Ja, det har han. Det er mange gode motstandere her, men Casper Ruud sliter mest mot spillere som spiller med stor tyngde. Dette er ofte utpregede gresspillere, og mange av topp 200-spillerne har enten vært opptatt med å kvalifisere seg til Wimbledon, eller så er de kvalifisert til Wimbledon, sier Krogh Sundbø.

Han fulgte med da Ruud slo Tim Pütz med sifrene 6-2, 6-7, 6-2.

Etter at andre sett endte med tie break-seier for Tim Pütz, var tyskeren sjanseløs i siste sett.



Der vant Ruud til slutt 6-2 etter å ha brutt tyskerens serve tre ganger. Dermed er Ruud i andre runde av Challenger-turneringen i tyske Marburg.

Ruud er førsteseedet i turneringen. Han møter nå vinneren av kampen mellom ungarske Attila Balazs og tyske Yannick Hanfmann i andre runde.

Se også: Ruud feiret bestenotering med comeback

Sett hvordan Ruud trener for å nærme seg verdenstoppen i tennis?

Kom skjevt ut

Ruud startet grusturneringen noe vaklende mot sin tyske motstander. Pütz brøt nordmannens første servegame og ledet 2-0, men den norske 18-åringen slo tilbake.

Pappa Ruud: Sjokkert over sønnens triumf

Seks solide games gjorde at stillingen snudde fra 0-2 til 6-2 og seier i første sett, etter at Ruud tok vare på egen serve og brøt tyskerens servegames tre ganger på rad.

– Motstanderen hans starter i hundre og vinner åtte av ni første poeng, men så blir det så godt som de eneste poengene han tar i det første settet. Derfra og ut hadde Casper kontroll, oppsummer Krogh Sundbø.

I andre sett maktet ingen av spillerne å bryte hverandres serve, og kampen om andre poeng gikk til tie break. Der vant Pütz, før Ruud slo tilbake i tredje sett.

PS! Guido Pella er best av turneringens spillere på verdensrankingen med en 99. plass. Turneringsoppsettet gjør at Pella og Ruud ikke kan møtes før i en eventuell finale.