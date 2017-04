Tennisstjernen nærmer seg comeback etter knivangrepet

Tsjekkiske Petra Kvitová (27) fikk store skader i venstrehånda da en raner angrep henne med kniv i hjemmet hennes for fire måneder siden. Nå håper hun på å rekke French Open i mai.

Petra Kvitová Født: 8. mars 1990 (27 år) i Tsjekkia. Høyde: 182 cm. Høyeste ranking: 2. plass. Nåværende ranking: 11. plass. Har vunnet Wimbledon to ganger (2011 og 2014) og 19 WTA-turneringer totalt i karrieren Tok bronse i Rio-OL i fjor. Har spilt inn 22,8 millioner dollar etter at hun ble proff i 2004. Kåret til årets idrettsutøver i Tsjekkia to ganger.

– Navnet mitt kommer til å stå på påmeldingslisten i Roland Garros, for mens fristen har nærmet seg, har jeg hatt fin fremgang i rehabiliteringsprosessen. Jeg vil gi meg selv enhver sjanse til å spille i en av mine favoritt-turneringer, skriver Kvitová på sin Instagram-konto og legger til:

– Dette betyr ikke at jeg nødvendigvis blir klar til å spille i Paris, men jeg gjør alt jeg kan og forsøker å være positivt innstilt. Jeg har fortsatt en lang vei foran meg.

Den tidligere verdenstoeren har hatt en lang vei tilbake. Hun blant annet vunnet Wimbledon to ganger, men det at hun nå har et comeback innen rekkevidde er kanskje den aller største seieren i karrieren.

Det har vært tvil om hun noen gang ville klare å komme tilbake på tennisbanen.

Dramatisk



20. desember i fjor ble Kvitova nemlig ranet i sitt hjem i Prostejov, Tsjekkia. En mann kom seg inn i leiligheten hennes fordi han hevdet han skulle lese av strømmåleren hennes. Han truet henne plutselig med kniv, og i basketaket som oppsto ble Kvitová påført kuttskader i venstrehånden.

Gjerningsmannen er fortsatt på frifot. Han stakk av med rundt 1500 kroner i kontanter, og etterlot en blødende Kvitová i leiligheten.

«I dag ble jeg angrepet i leiligheten min av en person med kniv. I mitt forsøk på å forsvare meg selv ble jeg alvorlig skadet i venstrehånden. Jeg er rystet, men heldig som lever. Skaden er alvorlig og jeg må oppsøke spesialister, men hvis dere vet noe som helst om meg, så er jeg sterk og vil overvinne dette» skrev Kvitová.

TO WIMBLEDON-SEIRER Petra Kvitova poserer med trofeet etter finaleseieren mot Eugenie Bouchard i 2014. Foto: Andy Rain , AFP

Sener og nerver i alle fem fingrer ble skadet, og hun måtte igjennom en operasjon som varte i nesten fire timer. Sportslig sett var det krise for den keivhendte kvinneprofilen som har spilt inn rundt 23 millioner dollar (nesten 200 millioner kroner) i karrieren.

– Legene er optimistiske med tanke på at hun skal kunne spille tennis igjen, sa hennes manager Katie Spellmann i desember.

22. mai kan toppspilleren altså være tilbake. Da starter prestisjetunge French Open. Kvitovas beste plassering i Grand Slam-turneringen er fra 2012 da hun tapte semifinalen mot Maria Sjarapova.