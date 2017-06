Tennislegenden personlig konkurs etter bruddet med Djokovic

Boris Becker (49) tilbød seg å selge en eiendom til 55 millioner i Spania for å betale gjelden sin i England. Men dommeren i retten i London viste ingen nåde overfor den tyske tennislegenden og erklærte ham konkurs.

– Mitt inntrykk er at dette er en person som gjerne stikker hodet i sanden, skal rettens dommer, Christine Derrett, ha uttalt etter å ha avvist alle Boris Beckers forsøk på å unngå å bli slått personlig konkurs onsdag.

Saken er omtalt i svenske Expressen og britiske Daily Mail.

Boris Becker vant Wimbledon-turneringen første gang som 17-åring i 1985. Han vant den prestisjetunge sommerturneringen på gress i London tre ganger. Becker skal ha tjent over 300 millioner på tenniskarrieren. Tyskeren er regnet som en av sportens største gjennom tidene.

Tilværelsen utenfor courten har han imidlertid ikke servet like godt. Skilsmissen fra Barbara Becker skal ha kostet ham godt over 200 millioner kroner. Bakgrunnen for bruddet var utroskap. Boris Becker ble far til en jente, Anna, i forbindelse med et «kort møte» med en russisk modell, Angela Emakova, på en luksusrestaurant i London i 1999.

Becker har livnært seg som trener. Men den karriereveien tok slutt, i alle fall midlertidig, da tidligere verdensener Novak Djokovic sa opp hele støtteapparatet, inkludert Becker, for en stund siden.

Serbiske Djokovic har nå amerikanske Andre Agassi (47) som trener.

Djokovic engasjerte Becker for tre og et halvt år siden.

Nå er Boris Beckers inntekstkilde tenniskommentering for TV.

Dommeren i Londons selskaps- og konkursrett mente at det ikke er solid nok med tanke på Beckers påstand om at han ville ha vært i stand til å betjene sin milliongjeld. Han skal være skyldig 55 millioner i forbindelse med en eiendomsinvestering i Spania, og «millioner» i England.

Becker var ikke til stede i rettslokalet onsdag.

Men han brukte sin Twitter-konto for å gi uttrykk for hva han mener om dommen.

Hans advokater presenterte en løsning for å unngå det dommeren åpenbart mente var uunngåelig. Beckers representanter ba om 28 dager utsettelse, slik at han kunne refinansiere sine lån i Spania - og slik betale det han ikke har kunne betale i England.

Banken som begjærte ham konkurs ville heller ikke høre på det øret. Representanten for Arbuthnot Latham hevdet at alle frister for lengst var overskredet, og fikk medhold - etter bare 30 minutter forhandlinger foran dommer Christine Derrett.

Hun medga at hun «kjente» Boris Becker. Men la heller ikke skjul på at hun, i motsetning til det hun hadde sett ham gjøre på tennisbanen, ikke var særlig imponert over hans økonomiske «spill».