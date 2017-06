Tennis-sensasjonen (20) kopierte 84 år gammel bragd med French Open-triumf

Overraskelsen Jelena Ostapenko ble den første useedete vinneren av en Grand Slam-turnering siden 1933.

Latviske Ostapenko har vært den store sensasjonen i årets Roland Garros. Ikke siden 1983 har en useedet spiller gått helt til finalen.

Mot rumenske Simona Halep (25) fortsatte Ostapenko storspillet lørdag. Det så ut til at rumeren, som blir verdens høyeste rankede spiller ved neste rangering, skulle trekke det lengste strået i finalen. Men Ostapenko ville ikke gi seg uten kamp og vant finalen.

– Jeg kan ikke tro at jeg er en Roland Garros-mester som 20-åring. Det er helt utrolig å være her, sa Ostapenko etter seieren.

Halep tok det første settet 6-4 og ledet også det andre, men Ostapenko snudde og sørget for et tredje sett med 6-4 i andre sett.

I det tredje settet åpnet Halep best, men 20-åringen vartet opp med nok et comeback. Med fryktløst spill sjokkerte den 47. best rangerte latvieren for en skikkelig skalp og trakk det lengste strået.

Det er første gang siden 1933 at en useedet spiller vinner en Grand Slam-turnering.

SJOKKET: Latviske Jelena Ostapenko kunne strekke armene i været etter å ha senket Simona Halep i Paris lørdag. Foto: Xavier Marit , AFP

På torsdag markerte det latviske stjerneskuddet 20-årsdagen sin med å beseire sveitsiske Timea Bacsinszky i semifinalen.

– Jeg kunne ikke vært mer glad, og jeg elsker å spille her. Jeg setter pris på alle som møtte opp. Dette var stort. En glimrende måte å feire bursdagen på, sa Ostapenko etter triumfen.

Ostapenko er den yngste som spiller i en Grand Slam-finale siden danske Caroline Wozniacki var i finalen i US Open som 19-åring i 2009.

Simona Halep fikk dermed ikke sin revansj for fjorårets finaletap i Paris. Med årets prestasjon i French Open tar rumeneren likevel over plassen som ener på WTAs verdensranking fra tyske Angelique Kerber, som røk allerede i første runde.