Tennis-legende i navnestrid: – Utsatt for homo-lobby

Tennis-legenden Margaret Court mener at hun er utsatt for en konspirasjon fra amerikansk homo-lobby.

Det pågår en debatt om en av banene i Australian Open, en av verdens mest kjente tennisturneringer.

18 ganger Grand Slam-vinner Martina Navratilova mener at den arenaen som bærer Margaret Courts navn, bør få et nytt navn.

Bakgrunnen er 74 år gamle Courts oppfatninger om ekteskap mellom personer av samme kjønn. Tennis-ikonet har blant annet uttalt at «transseksualitet er djevelens verk» og at homo-seksualitet kan leges.

Australian Open er én av fire Grand Slam-turneringer. Den nest største banen i Melbourne Park, der Australian Open arrangeres, er oppkalt etter Court, som vant 24 Grand Slam-titler fra 1968.

74-åringen er nå prest. Hun er altså imot samkjønnede ekteskap, som tidligere stjerner som Martina Navratilova og Billie Jean King blant annet er i.

Dagens kvinnestjerne Samantha Stosur tror at spillere kan komme til å nekte å spille på Margaret Court-banen under Australian Open, og verdensener Andy Murray tror at mange spillere blir forulempet av at banen har Courts navn.

REAGERER: Tennisdronningen Martina Navratilova, som selv er åpent homofil. Foto: Hans Punz , AP

Om presset mot henne sa Court til 3AW Radio:

– De kan sikkert få 100 000 underskrifter på 24 timer, for det er slik de jobber. Det er mye penger bak, og det kommer fra Amerika.

Spurt om det er en konspirasjon, svarte hun:

– Ja, jeg tror det ... Jeg tror det er en lobby.

– Jeg har vel vunnet flere Grand Slams enn noen annen kvinne eller mann, og hvis banen får nytt navn, så synes jeg ikke at jeg fortjener det.

Både det australske tennisforbundet og arenaledelsen har tatt avstand fra Courts uttalelser. Men det er i øyeblikket ingen planer om å skifte navn på stadion.

Margaret Court har blant annet sagt at hun vil boikotte det australske flyselskapet Qantas i protest mot at de støtter samkjønnet ekteskap. Det skjedde i et brev til avisa West Australian.

Deretter uttalte hun til en kristen radio at «tennis er full av lesber».

Martina Navratilova reagerte slik, ifølge BBC:

– Det er nå helt klart hvem Court er: en utrolig tennisspiller, en rasist og en homofob.

Margaret Court sa i apartheid-tiden i Sør-Afrika at «Sør-Afrika har løst rasesituasjonen bedre enn noen andre, og i hvert fall bedre enn USA».

– Det er 35 forskjellige kulturer i kirken min, og jeg elsker dem alle. Jeg synes det er veldig synd at dette blir brakt opp nå, sa Court til West Australian om rasismebeskyldningene.

Andy Murray mener det er viktig å få en løsning før Australian Open igjen skal arrangeres i januar 2018:

– Det skulle nok skape masse problemer om spillere begynte å boikotte banen når turneringen er i gang. Om noe skal endres, navnet eller noe, så bør det skje før turneringsstarten, sa Murray til BBC.