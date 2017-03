Under Miami Open konkurrerer Casper Ruud på det høyeste nivået innen tennis for første gang. Bare 18 år gammel oppleves det helt spesielt.

– Det er større enn det jeg har vært med på før. Idolene mine, som jeg så på TV da jeg var liten, blir nå konkurrentene mine. Det er ganske utrolig når man tenker sånn på det, forteller Casper Ruud til VG.

18-åringen befinner seg i det som denne uken er sentrum av tennisverden. Majoriteten av de aller beste herre- og damespillerne på jorden er samlet i Miami.

– Det er annerledes enn det jeg har vært med på tidligere. Men hvis jeg skal komme dit jeg vil i karrieren, blir dette hverdagen. Så det er bare å vende seg til dette allerede nå, forteller Ruud.



Forventet ikke suksessen

Etter å ha flyttet til Spania i 2015 med mål om å bli verdens beste tennisspiller, har Ruud hatt en vanvittig utvikling. Det siste året har 18-åringen avansert fra en plass utenfor topp 1000 i verden til å være nummer 128.

På veien til den oppsiktsvekkende gode rankingen har nordmannen blant annet tatt seg til semifinalen i ATP 500-turneringen Rio Open som første nordmann siden pappa Christian kom like langt på verdenstouren i 1999.

Selv hadde ikke Ruud trodd at han ville gjøre det så bra så fort.

– Når jeg går inn i en turnering, er jeg jo forberedt på at jeg kan gjøre det bra, men jeg kan ikke si at jeg forventet at jeg skulle gjøre det så bra som jeg har gjort, innrømmer han.

Men ambisjonen om å bli verdens beste har hele tiden vært i hodet på ham, uten at han har blitt kjepphøy av den grunn.

– Jeg drømmer stort og tenker stort. Samtidig må jeg være ydmyk og holde meg på jorden. Det er om å finne balansen, mener Snarøya-gutten.

Tror på seier

Det er under et døgn igjen til han skal snøre på seg skoene, passe på at svettebåndet sitter som det skal over pannen og entre hardcourten i Miami for møtet med Yen-Hsun Lu.

33-åringen fra Kinesisk Taipei er rangert som nummer 64 i verden og har lang erfaring fra kamper på ATP 1000-nivået. For Ruud blir oppgjøret en førstegangsopplevelse.

– Det er selvfølgelig stort, men jeg må ikke legge for mye press på meg selv. Jeg må bare prøve å tenke at det er en vanlig match. Trekningen kunne vært verre og den kunne vært bedre. Lu er en bra spiller. Rankingen lyver ikke. Det blir nok en tøff kamp, men jeg tror det finnes muligheter hvis jeg spiller bra og gjør de riktige tingene, sier han.

Slik skal han vinne

– Hvordan vil du beskrive Lu som spiller?



– Han er veldig rask og beveger seg bra, men han har kanskje ikke de hardeste slagene. Det jeg må passe meg for, er at han er flink til å bruke motstandernes egenskaper for så å kontre tilbake.

Casper Ruud i 2017 • Tapte kvalifiseringsfinalen til Grand Slam-turneringen Australian Open mot amerikanske Reilly Opelka i januar, etter å ha vunnet de to første kvalikrundene. • Kom til semifinalen i en ATP 500-turnering i februar som første nordmann siden 1999 under Rio Open. • Tok seg til 2. runde i ATP 250-turneringen Brasil Open i São Paulo 1. mars. • Røk i 2. runde av ATP Challenger-turneringen Cachantun Open i Chile i midten av mars. • Spiller torsdag sin første ATP 1000-turnering. Bare Grand Slam og ATP World Tour-finalene har høyere status.

Sammen med blant andre trener Pedro Rico og pappa Christian har det norske tennisesset forberedt seg til turneringen med en kombinasjon av tennis- og styrkeøkter. Han har også identifisert den beste måten å slå torsdagens motstander på.

– Svakheten hans er at han ikke blir altfor god hvis man bryter opp spillet en del med å spille høye baller og litt slice, analyserer Ruud.

Hvis Ruud lykkes med taktikken, venter tyske Alexander Zverev (19) i neste match. I utgangspunktet er den store drømmen å spille mot Roger Federer (35) eller Rafael Nadal (30) under oppholdet i Miami, men Ruud innser at det kan bli vanskelig å få til.

– Jeg har sett trekningen. Sjansen er ikke stor for at det skjer denne uken her, men hvis jeg fortsetter å gjøre det bra, kommer det flere sjanser og flere turneringer hvor jeg kan få muligheten til det, sier Ruud.

Kampen mot Lu er berammet til klokken 16.00 norsk tid torsdag ettermiddag. Miami Open opplyser på sine nettsider at TV-rettighetene er solgt til 193 nasjoner verden over og oppgir at rundt 70 millioner seere vil følge matchene. I Norge er det foreløpig ingen som viser turneringen.