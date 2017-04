Motstander Albert Ramos-Viñolas (29) er rangert som nummer 19 i verden, men fikk en tøff utfordring i Casper Ruud (19).

19-åringen sto ansikt til ansikt mot det rutinerte hjemmehåpet i Barcelona Open. Ruud spilte tidvis strålende og hadde to settballer, men da spanjolen vant et kritisk tiebreak tok Ramos-Viñolas kontrollen og vant to strake sett 7-6 og 6-4.

– Det er jo blandede følelser når jeg er så nære i første sett og har to settballer som jeg har stang ut på. Det er små marginer og detaljer, og det er derfor det er så gøy å drive med denne sporten. Det er klart det er bittert når marginene går i mot, men jeg spilte en bra match, sier Casper Ruud til VG.

Avbrutt av regn

Ruud åpnet meget lovende og ledet 2-1 da en regnskur gjorde at det ble en 30 minutters lang pause i kampen i første sett. Da værgudene hadde gjort sitt, misbrukte Ruud to settballer.

– Var det nervene som tok overhånd på slutten?

– Pulsen blir jo helt klart høyere når ballen kommer mot meg på 6-4 i tie-breaket der. Det er annerledes med settball mot nummer 19 i verden enn mot en som er ranket som nummer 250, sier Ruud, som selv er rangert som nummer 126 på verdensrankingen.

Ruud ble uansett ikke skremt av nivået han møtte onsdag.

Møtte Nadal før kamp

– Det er ikke hverdagskost å bryne seg på så gode spillere. Men det var selvfølgelig veldig morsomt å spille mot noen som er så høyt ranket, samtidig føler jeg jo at jeg ikke var så langt unna nivået som jeg hadde trodd på forhånd, sier Ruud, som før kampen fikk lykkeønskninger fra Rafael Nadal, som Ruud trente med i påsken:

– Nadal er jo her og ønsket meg lykke til før turneringen, ga meg et klapp på skulderen og følger med på meg. Han synes det er kult med meg og har vært i denne situasjonen selv.



- Det er ikke sånn at han blander seg inn og gir meg noen spesifikke tips til spillet mitt, det er ikke hans oppgave heller. Men jeg prøver jo å lære av ham og det blir helt spesielt når han legger merke til meg og ønsker meg lykke til før jeg går på banen.



- Treningsøkten mellom dere, da - hvordan gikk den?



- Han er kanskje den beste spilleren i verden om dagen, men jeg hang faktisk godt med. Han vant selvfølgelig over meg, men det var ganske jevnt. Den ene dagen ble det 6-3 eller 6-4, og det er jo ikke så galt. Jeg hang med bra de dagene vi trente sammen, forteller Ruud.

Hyllet av overmannen



Nadal slo Ruuds motstander i finalen i ATP-turneringen i Monte Carlo sist søndag. Det sier litt om nivået Ruud nå spiller og trener på.

– Og etter kampen kom Ramos-Viñolas bort til deg, hva sa han?

– Han sa noen positive ord og ga meg kreds og rosende ord for spillet mitt. Og det er klart det er hyggelig med positive tilbakemeldinger fra toppspillere som vet hva dette dreier seg om. Han sa at jeg har en fantastisk fremtid foran meg. Og det var gøy å høre, svarer Ruud, som tar nye steg for hver kamp han spiller.



Samtidig jobber unggutten målrettet og bevisst med å utvikle svakhetene.

– Mentalt, jeg er ganske god, men jeg merker at jeg blir klagete og sutrete når motstanderen spiller bra og det ikke går min vei. Da blir jeg fort litt hissig på den biten, men jeg prøver jo å ikke være altfor bavian på banen selv om jeg blir grinete og sur på meg selv. Jeg har jo et stort vinnerinstinkt, så da blir jeg hissig når det ikke går min vei, avslutter Ruud.

Neste turnering for 19-åringen er ATP 250 i München kommende uke.