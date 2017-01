Ruud vant nervedrama - én kamp unna Australian Open

(Casper Ruud-Jonathan Eysseric 6-3, 3-6,6-3) Casper Ruud (18) er klar for den tredje og siste kvalikrunden til Australian Open etter å ha slått franske Jonathan Eysseric i dagens kamp.

Casper Ruud er i ferd med å innta tennissirkusets aller største scene. I dag slo 18-åringen franske Jonathan Eysseric 2-1 i den andre kvalifiseringsrunden til Australian Open, i en kamp som ble gjenopptatt fem timer etter at den ble stoppet på grunn av regn.

Ruud er nå bare én match unna sin første Grand Slam-deltakelse noen sinne. Hvis Snarøya-gutten vinner den, kan legenden Roger Federer vente i første hovedrunde. Pappa og tidligere storspiller Christian holdt seg våken gjennom natten og fulgte med i morgentimene da sønnen avgjorde på imponerende vis.

– Det var et bra første sett. Casper fikk det ene viktige breaket. I det andre settet er det motsatt. Det er et langt game hvor Casper blir brutt. Da ble jeg litt engstelig, men så snur han det igjen i det tredje. Jeg ser at han er tent, motivert og syns det er gøy. Det liker jeg, forteller Ruud til VG.

Tøff motstand

Ruud er rangert som nummer 227 i verden, motstander Eysseric som nummer 250.

Den venstrehendte franskmannen var god ved nettet og presset Ruud med backhanden sin, men det var Casper Ruud som vant de lange ballvekslingene.

Jonathan Eysseric er nå 26 år, men var i sin tid en av verdens beste juniorer, og han var sparringspartner med Roger Federer under French Open i 2008. Franskmannen har imidlertid aldri slått helt igjennom som senior, blant annet på grunn av skader.

Ruud vant i to sett mot russiske Teymuraz Gabashvili i den første kvalifiseringsrunden.

Stor mulighet

For første gang på over ti år har Norge en mannlig tennisspiller som har muligheten til å spille seg inn i en Grand Slam-turnering. I dette tilfellet handler det dessuten om en kar som fylte 18 år bare for noen uker siden.

At en norsk spiller er bedre enn beste svenske (Elias Ymer) i herresingle i en Grand Slam-turnering har faktisk ikke skjedd siden 1962, da Thorvald Moe spilte Wimbledon-turneringen – det gjorde ingen svensker.

For å komme videre til hovedturneringen må Casper Ruud vinne tre kvalifiseringskamper. Den neste kan fort bli mot den 2,11 meter høye amerikaneren Reilly Opelka.

- Muligheten er der, men den tøffeste matchen venter nå. Opelka er ett år eldre enn Casper. Han vant Wimbledon for juniorer i 2015. Han er så høy at du blir redd når du ser ham. Blir det han, har det mye å si hvor bra han server og hvor godt Casper returnerer. Det vil bli et annerledes type spill, med korte vekslinger, sier pappa Ruud.

Sønnen brøt til 5-3 i første sett og servet deretter inn til 6-3-seier, før Eysseric vant med samme sifre i det andre. Til slutt avgjorde Casper Ruud på overlegent vis i det tredje.

Ruud gjorde ekstrem fremgang i løpet av 2016. I september vant han sin første første ATP Challenger-turnering da han gikk til topps i Sevilla.

