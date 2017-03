Ruud sjanseløs da han ble slått ut av Miami Open

Miami Open-eventyret fikk en tidlig slutt for Casper Ruud (18). Med tap i to strake sett mot Yen-Hsun Lu (34) var nordmannen sjanseløs.

Ruuds kamp mot Lu var 18-åringens første oppgjør på tennisens aller høyeste nivå, og mange syntes han var heldig med trekningen da han fikk taiwanske Lu. Han er riktignok ranket som nummer 64 i verden, men hadde en god del tap bak seg da han møtte Ruud ved nettet i Miami i dag.

Den norske 18-åringen er på sin side ranket som nummer 128, og kom med i Miami Open på wild card.

Kampen mellom de to begynte jevnt, og det sto 2-2 etter at fire games var spilt. Men Ruud slet med å holde sin egen sereve, og etter hvert rykket Lu fra. Han sikret til slutt seier 6-2, etter en dobbeltfeil fra Ruud.



Kjempetrøbbel



Derfra og ut gikk det bare nedover for Ruud. Da det andre settet startet, var Lu aldeles overlegen, og ledet til slutt 5-0.

Lu vant hele sju strake games, og da hjalp det lite at nordmannen vant et game på tampen. Lu tok det siste, og kunne innkassere en knusende 6-1-seier. Da hadde kampen pågått i en time og fire minutter.

Ifølge NTB var Ruud skuffet etter nedturen i Miami Open. Da 18-åringen passerte gjennom pressesonen etter endt kamp, snakket han ikke med noen. Overfor byrået sa han at han skulle ha medisinsk behandling.

To strake seier i sett for taiwaneren ga en tidlig exit fra turneringen for Ruud. Han får med seg ti ATP-poeng, og skal nå hjem til Norge og Stavanger for å spille Davis Cup med Norge.

VG oppdaterer saken