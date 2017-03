Ruud sjanseløs - ble slått ut av Miami Open

Miami Open-eventyret fikk en tidlig og brå slutt for Casper Ruud (18). Med tap i to strake sett mot Yen-Hsun Lu (34) var nordmannen sjanseløs.

Casper Ruud i 2017 • Tapte kvalifiseringsfinalen til Grand Slam-turneringen Australian Open mot amerikanske Reilly Opelka i januar, etter å ha vunnet de to første kvalikrundene. • Kom til semifinalen i en ATP 500-turnering i februar som første nordmann siden 1999 under Rio Open. • Tok seg til 2. runde i ATP 250-turneringen Brasil Open i São Paulo 1. mars. • Røk i 2. runde av ATP Challenger-turneringen Cachantun Open i Chile i midten av mars. • Spiller torsdag sin første ATP 1000-turnering. Bare Grand Slam og ATP World Tour-finalene har høyere status.

Ruuds kamp mot Lu var 18-åringens første oppgjør på tennisens aller høyeste nivå, og mange syntes han var heldig med trekningen da han fikk taiwanske Lu. Han er riktignok ranket som nummer 64 i verden, men hadde en god del tap bak seg da han møtte Ruud ved nettet i Miami i dag.

Den norske 18-åringen er på sin side ranket som nummer 128, og kom med i Miami Open på wild card. Det err en stor kontrast til taiwaneren, som har lang erfaring fra kamper på ATP 1000-nivå.

Kampen mellom de to begynte jevnt, og det sto 2-2 etter at fire games var spilt. Men Ruud slet med å holde sin egen sereve, og etter hvert rykket Lu fra. Han sikret til slutt seier 6-2, etter en dobbeltfeil fra Ruud.



Gledet seg før turneringsstart: – Drømmen er å møte Federer eller Nadal



Kjempetrøbbel



Derfra og ut gikk det bare nedover for Ruud. Da det andre settet startet, var Lu aldeles overlegen, og ledet til slutt 5-0.

Lu vant hele sju strake games, og da hjalp det lite at nordmannen vant et game på tampen. Lu tok det siste, og kunne innkassere en knusende 6-1-seier. Da hadde kampen pågått i en time og fire minutter.

Ifølge NTB var Ruud skuffet etter nedturen i Miami Open. Da 18-åringen passerte gjennom pressesonen etter endt kamp, snakket han ikke med noen. Overfor byrået sa han at han skulle ha medisinsk behandling.

To strake seier i sett for taiwaneren ga en tidlig exit fra turneringen for Ruud. Han får med seg ti ATP-poeng.

Husker du? Knuste hjemmefavoritt i kvartfinalen - pappa Ruud sjokkert

Drømmeår



Ruuds store drøm før Miami Open-turneringen startet, var å få sjansen til å spille mot Roger Federer eller Rafael Nadal. Det blir det ingenting av i denne omgang, men 18-åringen vil få flere sjanser: Det siste året har vært helt eventyrlig med tanke på Ruuds utvikling og sprang i tennisverdenen.

For bare et års tid siden lå han godt utenfor topp 1000-listen til å være ranket som nummer 128. Tidligere i år var han nær finale-sensasjon da han var nær ved å slå spanske Pablo Carreno Busta i ATP-semifinalen i Rio de Janeiro, og han var også nær ved å få spille sin første Grand Slam-turnering da han tapte en kvalikfinale i januar.

Nå skal Ruud hjem til Norge og Stavanger for å spille Davis Cup med Norge.