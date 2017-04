Ruud sier nei til media: – Må ha ro og fred

Casper Ruud (18) trener med sitt store idol, spanjolen Rafael Nadal (30) på Mallorca. Men nå er medieinteressen så stor at Ruud sier nei til flere henvendelser.

– Casper må ha litt fred og ro, han vil konsentrere seg om å lære av treningen med Nadal, og da kan det bli for mye media, sier far og tidligere storspiller, Christian Ruud til VG. Faren har i lang tid nå latt seg imponere av sønnens modenhet.

14 Grand Slam-titler

VINNER: Rafael Nadal har ni titler i French Open. Her med trofeet etter seieren mot svenske Robin Söderling i 2010. Foto: Jørgen Braastad , VG

Nadal er i øyeblikket nummer fem på ATP-rankingen, og med 14 Grand Slam-titler fra 2005 til 2014 (ni French Open, to Wimbledon, to US Open, en Australian Open) er han blant de beste tennis-spillerne gjennom tidene.

Nå trener han altså med en 18 år gammel nordmann for å komme i form til neste turnering, French Open i slutten av mai.

«Det var selvsagt veldig gøy å få spille med Nadal, mitt største idol i alle år og en jeg alltid har sett opp til!,» skrev Casper Ruud til NRK etter en av øktene.

– De skal trene sammen et par dager til, sier Christian Ruud - som forteller at sønnen mer eller mindre er blitt fotfulgt av TV-team den siste tiden, både i Miami, i Oslo og nå på Mallorca, og at de derfor har tatt en beslutning: De vil ikke ha media til stede mer nå.

Møttes for ni år siden

– Casper har sagt mye ja, og derfor håper vi dette kan respekteres nå. Vi ønsker ikke en over-eksponering, og det vil forhåpentligvis komme flere anledninger for media. Nadal ønsker heller ikke kameraer opp i ansiktet sitt når han trener. Og Casper må få puste litt, uten at han må tenke på media, sier Christian Ruud - som selv trodde Nadal skulle legge opp etter 2016. I stedet trener han altså nå med Ruuds egen sønn...

Det er ni år siden Casper Ruud, den gang ni år gammel, møtte Rafael Nadal for første gang.

– Det var under French Open. Casper fikk autografen hans, men vi tok dessverre ikke noe bilde av dem sammen, sier Christian Ruud. Nadal vant det åpne, franske mesterskapet det året - også. Ni titler i Paris er rekord. Han satser på sin tiende nå. Nadal har også rekorden i flest seirer i French Open på rad - fem fra 2010-14.

Ekstremt moro

«Jeg merket at jeg måtte tenke meg om et par ganger da jeg så at han som var på andre siden av nettet i dag var selveste Nadal, kongen av grus og en av de aller beste spillerne gjennom tidene. Det var bare ekstremt moro, og selv om jeg var veldig spent og litt nervøs så gikk treningen i dag veldig bra,» skrev Casper Ruud til NRK.

Casper Ruud er i øyeblikket ranket som nummer 126 i verden.