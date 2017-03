Ruud røk i Brasil: – Han er en erfaring rikere

(Federico Delbonis – Casper Ruud 7-5, 6-3) Casper Ruud (18) kunne fort stukket av med første sett, men måtte til slutt gi tapt i åttendedelsfinalen av ATP-turneringen i São Paulo.

– Det var en god motstander først og fremst, med en veldig god serve. Det gjorde at det ble veldig vanskelig å få brudd, forteller Christian Ruud – Caspers far – til VG kort tid etter kampen.

Pappa Ruud etter bragden: – Han var rå

Tirsdag slo Ruud japanske Akira Santillan med sifrene 6-4, 6–4 i 16-delsfinalen av ATP-turneringen i São Paulo, Brasil. Mot Federico Delbonis (26) måtte han gi tapt i åttendedelsfinalen etter å holdt følge frem til 5-5 i første sett.

– Han har to breakballer i første sett, men to gode server gjør at Casper ikke kommer skikkelig på dem, forklarer Christian Ruud, som advarte mot argentinerens serve før kampen.

– Jeg føler at argentineren er en klart bedre server og har kontroll på matchen.

Les også: Casper Ruud engstelig etter dopingsakene

Artikkelen fortsetter under videovinduet.

Casper Ruud gjorde et byks på verdensrangeringen da han tok seg til semifinale i ATP-turneringen i Rio de Janeiro fem dager tidligere – fra 220. til 133. plass. Pappa Ruud mener onsdagens kamp tapes etter et tidlig brudd i andre sett, men virker ikke overrasket etter nederlaget mot en mann som er rangert som nummer 54 i verden.

Se kommentaren: Drømmen om Roger mot Ruud

– Han er en erfaring rikere. Motstanderen er keivhendt og spiller litt hard og flatt. Han har en litt uortodoks spillestil. Argentineren er tøff og tar ballen litt tidligere enn Casper er vant til. Det gjør at han aldri kommer skikkelig i gang med spillet sitt, utdyper Christian Ruud overfor VG.

– Delbonis er en spiller som slo (Andy) Murray i fjor og han er høyere rangert og kanskje en bedre spiller per i dag, konstaterer 18-åringens far.

Artikkelen fortsetter etter videoklippet.

Chile neste stopp

– Nå venter ny turnering i Chile neste uke på nivået under. Der er han kvalifisert på ranking, mens han her er inne på «wild card». De beste er rundt nummer 80 i verden, mens de dårligste omkring 200, forklarer tenniskometens far.

Ett av sesongens to hovedmål er å kvalifisere seg til Next Generation Masters

ATP–Association of Tennis Professionals–har opprettet en ny turnering for de yngste og mest talentfulle mot slutten av 2017-sesongen. Der samles de åtte beste spillerne født etter 1996 for å kjempe om en premiepott på ti millioner kroner.

– Det går på hvem som har flest ATP-poeng i løpet av sesongen. Han ligger som nummer tre nå, men det er mange av de bak som har startet litt svakere enn forventet, forteller Christian Ruud.

Fikk du med deg? Fremførte Nazi-Tysklands nasjonalsang under tennisturnering

Mål nummer to for sesongen er å komme seg inn blant de 100 beste i verden, slik at han kan yppe seg mot verdenseliten i Grand Slam-turneringene.

– Det er helt klart mulig, men det er ikke gjort på to-tre uker, sier Ruud.