Ruud om sønnens suksess: – Casper er milevis foran meg

SNARØYA (VG) Han var selv en av verdens beste tennisspillere, men Christian Ruud (44) var ikke i nærheten av sin French Open-spillende sønn Casper som 18-åring.

Mens Casper Ruud kjemper for deltagelse i sin første Grand Slam-turnering på French Open-grusen i Paris, møter pappa Christian VG på det samme underlaget hos Snarøya Tennisklubb.

Med noen harde server som treffer den rødfargede grusen med et høylytt smell, viser den tidligere proffspilleren hvordan han begynte å trene sønnen fra femårsalderen. Nå konstaterer mannen som var nummer 39 i verden på sitt beste at Casper er langt dyktigere enn det han selv var som 18-åring.

– Han ligger milevis foran meg. Det har foreløpig gått over all forventning. Nå gjelder det å være grådig, ta nye steg og ikke si seg fornøyd, sier Christian og lemper en gul tennisball opp fra bakken og over i kurven ved siden av seg.



Enorm utvikling

Bare 18 år gammel er Casper Ruud nær ved å slå seg inn blant verdens 100 beste spillere. Selv om pappa Christian mener det er viktig å være bevisst på at han plutselig kan møte motgang, tror han at sønnen kan krysse den prestisjefylte ranking-grensen allerede i sommer.

Det vil være fire år før han selv gjorde det, i 1994, og bare 18 plasser gjenstår.

– Casper syns det som skjer nå er veldig gøy. Det er en spennende periode. Samtidig har vi vært veldig klar på at vi ikke har dårlig tid. Snittalderen i toppen av tennis er jo på 29 år, men nå som Casper er så nærme er det fort gjort å ville mer og mer.



Møter fransk motstand

Etter mandagens 2-0-seier i den første av potensielt tre kvalifiseringsrunder til French Open, har Ruud trukket det franske hjemmehåpet Maxime Janvier i onsdagens andre.

Vinneren Snarøya-gutten den kampen, er han bare én match fra å entre hovedrunden i det som anses for å være en av sportens fire gjeveste turneringer.

– Casper drømmer om å komme seg inn der, forteller faren.

Fakta om Casper Ruud Alder: 18 år. Født: 22. desember 1998. Klubb: Snarøya Tennisklubb Sønn av: Tidligere tennisspiller Christian Ruud. Verdensrankingen: 118 (pr. mai 2017)

Muligheten er god

Mot Janvier er sønnen også favoritt. Den franske 20-åringen er rangert som nummer 267 i verden. Pappa Christian tar likevel ikke noen avgjørende matchball på forskudd. Han mener returspillet blir viktig, for Janvier er høy og server relativt hardt.

– Casper har vært i kvalifiseringsfinalen til Australian Open tidligere, så han vet hva det går i. Det er positivt. Casper tror også at han kan gå ut og vinne – men motstanderen er god. Ranking trenger ikke å ha så mye å si. Det er små marginer. Dagsform vil være med på å avgjøre, sier Christian Ruud, som har gitt sønnen en enkel beskjed:

– Jeg har sagt til Casper at han ikke kan gjøre annet enn å prøve å vinne. Mer kan man ikke forvente.

PS: Oppgjøret mellom Casper Ruud og Maxime Janvier vises på Eurosport Player.