Ruud nær finale-sensasjon i Rio

(Ruud-Busta 6-2, 5-7, 0-6) Casper Ruud (18) hadde spanjolen Pablo Carreno-Busta «på gaffelen» i ATP-semifinalen i Rio. Men det raknet da han misbrukte en matchball på stillingen 5-4 i andre sett.

Det ble nemlig det store vendepunktet i en kamp der det norske tennishåpet gikk respektløst til verks mot en spiller som er rangert som nummer 24 i verden, og fjerdeseedet i ATP 500-turneringen.

Knuste hjemmefavoritt i kvartfinalen - pappa Ruud sjokkert

18-åringen rundspilte Busta i første sett, og frustrerte den rutinerte spanjolen. Ruud vant settet 6-2, og fortsatte det glimrende spillet i andre sett. Han tapte ikke en eneste ball i sine egne servegame, og ledet 3-1 da Busta sakte men sikker begynte å jobbe seg tilbake i kampen.

Spillerne brøt hverandre i fire strake games, og med stillingen 4-4 i andre sett klarte Ruud å vippe et over 14 minutter langt game i sin favør. På stillingen 5-4 gikk han opp i 40-30-ledelse, og fikk matchball. Da han misset den, så luften dessverre ut til å gå ut av tenåringen so har imponert voldsomt denne uken.

Busta spilte med en helt annen ro og selvtillit, vant det andre settet og feide til med 6-0 i det siste og avgjørende settet. Ruud tapte dermed ni strake games, og måtte skuffet innse at drømmen om ATP-finale røk.

Han kan uansett trøste seg med en solid del av premiepotten, og et solid byks opp fra 208.-plassen på verdensrankingen.

VG kommer med mer.