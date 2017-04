Treningsoppholdet med legenden Rafael Nadal ser ut til å ha gitt uttelling for Casper Ruud (18). Nå skal tenniskometen møte en av verdens 20 beste spillere.

Ruud imponerte stort i den første runden av ATP 500-turneringen i Barcelona torsdag ettermiddag, da han vant 6-2, 6-2 mot 81.-rangerte Radu Albot fra Moldova.

– Det var en god skalp. Alle seirer mot topp 100-spillere er det, konkluderer pappa Christian Ruud overfor VG.

Lest? Ruud sier nei til media

Men nå venter enda tøffere motstand for sønnen i den spanske storturneringen. I andre runde onsdag møter Casper Ruud spanjolen Albert Ramos-Viñolas. Ruud ligger for øyeblikket på 126.-plass på verdensrankingen, mens Ramos-Viñolas er helt oppe på 19.-plass.

Fakta om Casper Ruud Alder: 17 år. Født: 22. desember 1998. Klubb: Snarøya Tennisklubb Sønn av: Tidligere tennisspiller Christian Ruud. Verdensrankingen: 126 (pr. 24. april 2017)

Dermed skal Casper Ruud måle krefter mot en topp 20-spiller for første gang i karrieren. Og Ramos-Viñolas er ingen smågutt i tennisverdenen: 29-åringen kom helt til finalen i en turnering i Monte Carlo forrige uke. Der ble han slått av selveste Rafael Nadal.

I samme turnering røk Casper Ruud ut i første runde:

– Ramos er selvsagt i sitt livs form. Det var en veldig tøff trekning for Casper. Men Casper er i godt slag, så han er ikke livredd. Det er helt klart muligheter der, hvis Ramos er litt seig i beina. De har trent med hverandre før og da har det vært jevnt, sier Christian Ruud.

Husker du? Ruud slått ut av Miami Open

Han lot seg spesielt imponere over hvor aggressiv sønnen var i torsdagens kamp.

– Han holdt så høyt tempo at motstanderen ikke hang med i det hele tatt, fortsetter faren – i sin tid rangert som nummer 39 i tennisverdenen.

Dette sa Casper Ruud før torsdagens kamp:

Skalpen kommer kort tid etter at Casper Ruud trente med tennislegenden Rafael Nadal på Mallorca. Spanjolen står med 14 Grand Slam-titler fra 2005 til 2009 og regnes for å være blant de beste tennisspillerne gjennom tidene.

Christian Ruud tror at sønnen har hatt godt utbytte av treningsoppholdet.

– Han synes det var veldig gøy. Han var imponert over styrken i slagene til Nadal. Han slår litt hardere på trening enn i match. Han har lært mer om hvordan han bør returnere slag. Nå gjelder det å utvikle det enda mer – og helheten selvsagt. Det hjelper det å lære av de beste, ta det til seg – og utvikle seg videre, sier faren.

PS: Det neste målet for Casper Ruud er Grand Slam-turneringen Roland Garros i slutten av mai og starten av juni. Der ser det ut til at 18-åringen må gjennom en kvalifisering for å få delta i hovedturneringen.