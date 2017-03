Torsdag spiller Casper Ruud første runde i Miami Open. I løpet av det som er hans livs største turnering, håper 18-åringen å møte Roger Federer (35) eller Rafael Nadal (30).

– Casper med i samme turnering som dem for første gang. Det er stort for ham. Å møte Federer eller Nadal er drømmen. De har kanskje bare to-tre år igjen av karrierene sine, forteller pappa Christian Ruud til VG.

Han er på vei ut til en halvannen times lang treningsøkt sammen med sønnen Casper når VG får tak i ham på telefon. Han sier fort at begge er giret. Det er ikke rart, for det er bare et drøyt døgn igjen til møtet med verdenseliten.

– Vi er «kjempeladdet» og klare for å komme i gang. Vi har vært i Miami siden lørdag. Før det var Casper en uke på treningsleir, forteller mannen som selv var nummer 39 på verdensrankingen på sitt beste.

– Inspirerende

Fenomenet Federer, legenden Nadal, slagmaskinen Stan Wawrinka (31) og rappkjefta Nick Kyrgios (21).

De fire stjernene er alle med i Miami Open. Som et av tennis-sirkusets mest spennende talenter ble også Casper Ruud invitert til USA. Den norske 18-åringen fra Snarøya har aldri deltatt i en større turnering den han tar fatt på nå.

– Det er kjempegøy. Vi har en nordmann som spiller med de store gutta. Det må være inspirerende for norsk tennis og norsk idrett å se at vi har en som er med i en turnering som denne, sier tennisekspert Christer Francke til VG.

Foruten at syv av verdens ti beste spillere er på plass, vitner også førstepremien på snaut 10 millioner kroner om størrelsen på Miami Open.

Ruud kan overraske igjen

Torsdag møter Ruud 33 år gamle Yen-Hsun Lu fra Kinesisk Taipei i første runde. I temperaturer opp mot 30 grader vil nordmannen kjempe for sin første ATP 1000-seier noensinne på hardcourten i Miami.

Lu er rangert som nummer 66 i verden og har vært inne på listen over klodens 100 beste spillere ni år på rad. Oppgaven er formidabel for den unge nordmannen, men Francke har tro på at Ruud kan sende sin asiatiske motstander ut av den prestisjefylte turneringen og fortsette sin sensasjonelle utvikling.

– Jeg tror Lu var en bra trekning for Casper. Han har absolutt muligheter til å vinne kampen. Lu sier selv at han liker seg best på hardcourt, men jeg syns han er best på gress. Han har vært i kvartfinalen i Wimbledon og har vært nær ved å slå store spillere før, men hvis Casper greier å henge med på tempoet hans, er det en sjanse for at han kan vinne.

NÆRT FORHOLD: Casper Ruud har fått hjelp av pappa Christian gjennom hele karrieren. Sammen har de kjørt mange treningsøkter, blant annet i Oslo. Her er de to avbildet i 2013. Foto: Roger Neumann/VG

Ruuds «ekstreme» utvikling

Ruud fikk et wildcard til Miami Open etter å ha tatt enorme steg det siste året. Det hardtsatsende supertalentet har avansert fra en plass utenfor topp 1000 i verden til nummer 128 på rundt 12 måneder.

Etter å ha vunnet sin første Challenger-turneringer i september i fjor, har Ruud fortsatt sitt kometaktige spill i år:

Først var 18-åringen bare et tap i kvalifiseringsfinalen til Australian Open mot den 2,12 meter høye serve-spesialisten Reilly Opelka fra USA unna å spille sin første Grand Slam-turnering i januar. Så overrasket han alle, inkludert seg selv, ved å ta seg til semifinalen i ATP 500-turneringen Rio Open i februar som første nordmann siden 1999.

– Utviklingen har vært ekstremt bra. Det har gått enormt fort. Det er uvanlig. Det er ingen som hadde trodd det, forteller Francke.



Artikkelen fortsetter under bildet

STARTET TIDLIG: Casper Ruud begynte å spille tennis i ung alder, som dette bildet illustrerer. Foto: Privat

Dette har gjort ham bedre

Allerede i 2015 flyttet Ruud til Spania for å oppfylle drømmen sin: Han vil bli best i verden. Det er derfor han har viet livet sitt til sporten. Hvis Ruud ikke hadde trodd det var mulig, hadde han heller ikke giddet å holde på.

Gjennom utallige treningstimer med sin spanske trener, Pedro Rico, har Ruud terpet på detaljer som har gjort ham bedre på flere områder.

Artikkelen fortsetter under bildet

SUKSESSDUO: Spanske Pedro Rico og Ruud har base i Alicante. Foto: Line Møller/VG

Ifølge Francke er Ruuds gode forehand blitt enda mer skremmende for motstanderne enn tidligere. I tillegg er backhanden forbedret, holdningen blitt enda mer offensiv og psyken fortsatt bunnsolid.

– Han har hele spekteret på plass. Casper viser en modenhet som man vanligvis ikke ser hos 18-åringer, sier eksperten som du kan ha hørt kommentere tennis for Eurosport.

– Han er sterk

Det er bare timer igjen til Ruud går ut på hardcourten i ferieparadiset Miami. Tidligere resultater tilsier at 18-åringen er best på grus, men også underlaget i USA skal passe ham bra.

Pappa Christian tror i alle fall på seier.

Casper Ruud i 2017 • Tapte kvalifiseringsfinalen til Grand Slam-turneringen Australian Open mot amerikanske Reilly Opelka i januar, etter å ha vunnet de to første kvalikrundene. • Kom til semifinalen i en ATP 500-turnering i februar som første nordmann siden 1999 under Rio Open i februar. • Tok seg til 2. runde i ATP 250-turneringen Brasil Open i São Paulo 1. mars. • Røk i 2. runde av ATP Challenger-turneringen Cachantun Open i Chile i midten av mars. • Spiller torsdag sin første ATP 1000-turnering. Bare Grand Slam og ATP World Tour-finalene har høyere status.

– Vi håper selvfølgelig at han vinner, vi vet han har nivået inne til å gjøre det hvis han spiller bra, men samtidig er han bare 18 år. Derfor ser vi på denne kampen som læring og en erfaring for Casper. Skulle det bli tap her, vil det uansett være et steg videre for ham.

Han opplyser at serven og returspillet er områdene sønnen jobber mest med å forbedre. Forehanden er allerede i verdensklasse. Derfor kan det passe bra at torsdagens asiatiske motstander ikke er noen fryktet server. Det kan også bidra til å holde drømmen om å møte Federer eller Nadal i live lenger enn til første runde.

Hvis Casper Ruud vinner mot Yen-Hsun Lu, venter tyske Alexander Zverev (19) i kamp to. Hele den stjernespekkede deltagerlisten kan du se på Miami Opens egen hjemmeside.