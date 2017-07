Roger Federer: Supermann er fra Sveits

Kommentar (Roger Federer-Marin Cilic 3-0) Det må være en gedigen misforståelse at det er Clark Kent som er Supermann.

Superlativene har haglet over veteranen over så lang tid, at det er vanskelig å komme opp med sterke nok adjektiver til å yte Roger Federer rettferdighet.

Rekordene er så mange, listene over triumfer så lange, og motstanderne i årets Wimbledon så bange, at det nærmest er for drøyt til å være sant.

Men sant er det, så til de grader, at idrettsmannen med stor I har gjort det igjen.

Mannen har nå ikke bare 19 Grand Slam-titler i tennis: Han står bak det som må være tidens comeback i internasjonal toppidrett.

Snart 36 år gammel. Med dobbelt sett tvillinger hjemme - og et halvt års avbrekk i bagasjen - har 2017 vært et tenniseventyr selv ikke den mest svorne Federer-fan hadde drømt om å få oppleve.

Det begynte i Australia i vinter, da han kom tilbake fra 1-3 i femte sett mot sin egen kryptonitt, altså Rafael Nadal, og til alles overraskelse kunne heve trofeet i Melbourne.

Men det var ikke nok med det - så langt derifra.

For der Australian Open ga oss et finaledrama, har hele Wimbledon-opplevelsen vært en parademarsj fra sveitserens side. Nå har han vunnet turnerningen åtte ganger - og slipper dermed å dele rekorden med Pete Sampras lenger.

Så suveren har Federer vært gjennom syv kamper at den ene spilleren etter den andre nærmest har fremstått paralysert.

Fordi det ikke er et aldringstegn å se lenger, og uansett hva man måtte komme opp med, har Rogre Federer et svar, en uventet vinkel, eller et ekstra gir om det trengs.

Veteranen feide gjennom verdens mest prestisjetunge turngering uten å avgi sett, og de få gangene noen klarte å ta ham til tiebreak, som Milos Raonic og Tomas Berdych, bare bestemte han seg for å vise hvem som var sjefen.

I finalen mot en plaget Marin Cilic var det aldri i nærheten av noe tiebreak, for å si det sånn. Etter å ha hengt med i åpningsgamene, hadde nok selv en pigg kroat måttet se langt etter trofeet, men en Cilic på halv maskin var aldri noen trussel, for å si det forsiktig.

Nå er det eneste spørsmålet som gjenstår, hvor lenge det som kanskje er tidenes største idrettsmann uansett gren, kommer til å glede oss med oppvisninger i teknikk og eleganse, som på sitt beste kan sammenlignes med kunst.

Han er heldigvis kjent for å vinne milepæler - og kanskje er jakten på et rundt antall Grand Slam-titler nok til å drive ham videre en god stund til.

Av og til er idrett bare utenomjordisk. For eksempel når Roger Federer viser at de gamle fortsatt er eldst.

