Pappa Ruud: – Ingen krise om Casper ikke blir topp 100 i 2017

HASLE (VG) (Casper Ruud-Gianluigi Quinzi 4-6, 2-6) Casper Ruud (17) har gjort et kvantesprang i tennis i 2016. Pappa Christian er ikke bekymret om han tar det litt roligere neste år.

– Det har gått brått oppover til nå, og vi håper selvfølgelig at det fortsetter. Men vi har samtidig respekt for at det er mange Caspere der ute, sier faren til VG.

Casper Ruud ligger an til å ligge omtrent som nummer 230 ved utgangen av året, og er klar for kvalifiseringen til Australian Open i januar. Det er første gang han er klar for en Grand Slam-kvalifisering.

– Vi har ikke satt opp noe mål for 2017. Det er ingen vits i å sette opp om han skal være topp 150 eller topp 100 ved utgangen av året. Det er ingen krise om han ikke blir topp 100 i 2017. Han er fortsatt bare 17, så jeg føler at vi har god tid.

Christian Ruud synes det er hyggelig med all oppmerksomheten som Casper Ruud får, men er samtidig opptatt av at Norge ikke må bli for utålmodige med unge og fredadstormende idrettsstjerner. Ruud er nesten på dagen like gammel som Martin Ødegaard (18 år henholdsvis 22. og 17. desember).

– Ikke stress talentene! Ta tiden til hjelp, er oppfordringen fra Christian Ruud, som selv herjet tennisbanene på 1990-tallet.

SLUTT FOR I ÅR: – Nå blir det ei ukes ferie før forberedelsene begynner for 2017-sesongen, sa Casper Ruud etter finalen i Norwegian Open, der han tapte i to strake sett mot italienske Gianluigi Quinzi. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

– Det er noen sluggere der ute som har etablert en god fysikk over mange år.

– Men det jobber også Casper med?

Christian Ruud i Australian Open: o 1997: Pappa Ruud hadde sin beste Australian Open-prestasjon da han slo ut 13. seedede Jan Siemerink i 1. runde og Leander Paes (OL-bronse 1996) i 2. runde. Så slo han Neville Godwin i 3. runde, før det ble tap mot tredje-seedede Goran Ivanisevic i 4. runde. o 1999: Ruud tok en skikkelig skalp da han slo Alex Corretja i 2. runde. Deretter ble det tap i 3. runde Andrew Ilie.

– Ja, han har vært flink til det. Han har kommet et godt stykke på vei, og vi jobber videre med det. Ellers er det kanskje serve og retur som er neste del vi må jobbe med.

– Heldigvis er vi i startfasen, og har god tid på oss, mener Christian Ruud.

Etter et vanvittig tennisår, unner 17-åringen seg endelig litt ferie. Først skal han få orden på glattkjøring og mørkekjøring til førerkortet, så blir det ei ukes familieferie. Deretter skal han bygge seg opp mot Australian Open.

– Det blir mye styrketrening, så kroppen blir klar for en ny sesong. Jeg skal ligge i Spania, og så blir det turnering i Chennai i India før Australian Open-kvalifiseringen, sier han..

Om han skal inn i hovedturneringen, må han vinne tre kamper i kvalifiseringen.

– Klarer jeg det, skulle det selvfølgelig ha vært morsomt å møte en av de store i 1. runde.

Finalen i Norwegian Open ble en liten skuffelse. Foran et større tennispublikum enn de aller fleste kan huske her hjemme, ble italienske Gianluigi Quinzi for sterk.

– Press? Nei, såpass må jeg fikse om jeg skal opp mot de beste i verden, sier Casper Ruud.

På 4-4 i første sett ba italieneren om medisinsk hjelp på grunn av vondt i beinet. Etter fem-seks minutters avbrudd var Quinzi tilbake, og storspilte etter det.

– Litt sleipt, sier Casper Ruud, og spør seg hvor skadet italieneren var.

– Men han var best, ingen tvil om det.

Quinzi tok de to gamene etter skaden og vant første sett 6-4. I andre sett var det aldri noen tvil om hvor seieren skulle gå, og Ruud tapte til slutt settet med 6-2.

Nå blir det mye hardcourt-trening foran Australian Open, etter som det er underlaget der.

– Jeg har aldri vært i Melbourne før, men de sier at den er relativt treg. Det passer meg bra!