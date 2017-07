Nadal ut av Wimbledon etter maratonkamp

(Rafael Nadal - Gilles Müller 3-6, 4-6, 6-3, 6-4, 13-15) For én måned siden tok Rafael Nadal (31) sitt første trofé på tre år. Men i Wimbledon ble det stopp mot en 34 år gammel ringrev fra Luxembourg.

VIDERE: Gilles Müller fra Luxembourg tok seg videre til sin første kvartfinale i Wimbledon. Foto: Glyn Kirk , AFP

– En episk femsetsmatch! Det er så synd at noen skal tape en kamp som dette her, men sånn er tennisen. Noen må vinne og noen må tape, sa Eurosports kommentator Svein Espen Lindås Olsen.

Etter nesten fem timer med tennis kunne Gilles Müller puste lettet ut etter en kraftanstrengelse av de sjeldne.

– Sliten. Det var en lang kamp, sa en utmattet Müller i seiersintervjuet.

– Jeg er bare glad det er over og at jeg er i kvartfinalen.

Etter å ha seilt gjennom de tre første rundene på gresset i sørvest-London, fikk spanske Nadal en tøff oppgave i fjerde runde.

Müller, ranket som nummer 26 i verden, spilte gnistrende god tennis og vant de to første settene mot årets vinner av French Open.

Så våknet villdyret fra Mallorca. Nadal tok seg sammen og vant de to neste settene 6-3 og 6-4. Dermed måtte det et femte og avgjørende sett til for å kåre en vinner.

Det ble en lang affære.

TOK TAPET MED STIL: Rafael Nadal tok seg tid til å signere autografer, selv etter nesten fem timer med tennis. Foto: Toby Melville , Reuters

Fulgte hverandre som skygger



Begge spillerne holdt serven sin gang etter gang, men på stillingen 9-9 i femte sett fikk Nadal fire muligheter til å bryte serven til Müller. Men etter over åtte minutters spill, holdt Müller serven og gikk opp til 10-9.

Selv omg Nadal måtte redde to matchballer i det 20. settet, slo han tilbake og utlignet til 10-10. Da hadde klokken rundet fire timer og 20 minutter på Centre Court.

Spillerne fulgte hverandre som hauker frem til 14-13 favør Müller. Halvannen time etter sin første matchball i kampen, fikk 34-åringen sin femte.

Da lykkes det endelig for Müller.

– Skal jeg være helt ærlig hadde jeg trodd at Rafa skulle spille seg helt til finalen. Men i dag møtte han en luring fra Luxembourg, sa Lindås Olsen.

Han vant til slutt det femte og avgjørende settet 15-13.

Federer enkelt videre

Roger Federer fikk derimot en enklere oppgave mot Grigor Dimitrov. Sveitseren vant 6-4, 6-2, 6-4 mot bulgareren og ble klar for sin 50. kvartfinale i en Major-turnering.

Der møter han kanadiske Milos Raonic, som er ranket som nummer syv i verden.

Øvrige resultater følger under.

Menn:

Milos Raonic (6), Canada - Alexander Zverev (10), Tyskland 4-6, 7-5, 4-6, 7-5, 6-1. Andy Murray (1), Storbritannia - Benoit Paire, Frankrike 7-6 (7-1), 6-4, 6-4. Roger Federer (3), Sveits - Grigor Dimitrov (13), Bulgaria 6-4, 6-2, 6-4. Marin Cilic (7), Kroatia - Roberto Bautista Agut (18), Spania 6-2, 6-2, 6-2. Tomas Berdych (11), Tsjekkia - Dominic Thiem (8), Østerrike 6-3, 6-7 (1-7), 6-3, 3-6, 6-3. Sam Querrey (24), USA - Kevin Anderson, Sør-Afrika 5-7, 7-6 (7-5), 6-3, 6-7 (11-13), 6-3. Gilles Müller (16), Luxembourg - Rafael Nadal (4), Spania 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 15-13.

Kvinner:

Garbiñe Muguruza (14), Spania - Angelique Kerber (1), Tyskland 4-6, 6-4, 6-4. Simona Halep (2), Romania - Victoria Asarenka, Hviterussland 7-6 (7-3), 6-2. Jelena Ostapenko (13), Latvia - Jelina Svitolina (4), Ukraina 6-3, 7-6 (8-6). Coco Vandeweghe (24), USA - Caroline Wozniacki (5), Danmark 7-6 (7-4), 6-4. Johanna Konta (6), Storbritannia - Caroline Garcia (21), Frankrike 7-6 (7-3), 4-6, 6-4. Svetlana Kuznetsova (7), Russland -. Agnieszka Radwanska (9), Polen 6-2, 6-4. Venus Williams (10), USA - Ana Konjuh (27), Kroatia 6-3, 6-2. Magdalena Rubarikova, Slovakia–Petra Martic (Kroatia) 6-4, 2-6, 6-3.