Nå er Federer ett hinder unna å bli historisk

Roger Federer (35) er klar for sin ellevte Wimbledon-finale etter å ha slått Tomas Berdych (31) 7-6, 7-6, 6-4. Nå er han bare ett hinder unna sin åttende Wimbledon-tittel: Marin Cilic (28).

Federer tok kommandoen fra start og vant første sett 7-6. Likevel ga ikke Berdych, som slo sveitseren sist i 2013, seg uten kamp.

– Uten tvil Federers tøffeste kamp, uttalte Eurosport-kommentator Christer Francke etter at Berdych hadde tvunget frem tiebreak i både det første og andre settet.

FINALEKLAR: Roger Federer er klar for sin ellevte Wimbledon-finale etter å ha slått Tomas Berdych 7-6, 7-6, 6-4. Foto: Matthew Childs , Reuters

I begge tiebreaksettene var sveitseren sterkest, og i det tredje brøt Federer det syvende gamet og vant til slutt settet 6-4. Totalt vant han 7-6, 7-6, 6-4.

– Jeg føler meg veldig privilegert til å være i en ny fginale. Jeg kan nesten ikke tro at det er sant, sa en overlykkelig Federer i et intervju vist på Eurosport etter kampen.

Seieren i tre strake sett betyr at Federer fortsatt ikke har tapt et sett under årets Wimbledon-turnering, og i tillegg er klar for sin ellevte finale, flest av alle i historien. Han er også den eldste spilleren til å være i en Wimbledon-finale siden Ken Rosewall (den gang 39 år) i 1974.

Møter kroatisk kjempe

Nå er han altså kun én kamp unna å vinne Wimbledon. Hinderet?

Marin Cilic.

Kroaten slo Sam Querrey 6-7, 6-4, 7-6, 7-5. Querrey hadde muligheten til å utligne til 2-2 i sett etter at han ledet 4-2 i det fjerde settet, men ble brutt to ganger og tapte til slutt 5-7 i gamet og 1-3 i sett.

FINALEKLAR: Marin Cilic jubler for finaleplass etter 6-7, 6-4, 7-6, 7-5 over Sam Querrey. Foto: Kirsty Wigglesworth , AP

Dermed er Cilic i sin første Grand Slam-finale noensinne, og han blir i tillegg den første kroaten i en Wimbledon-finale siden Goran Ivanisevic vant i 2001.

– Jeg kjenner han godt og har spilt double med han tidligere. Jeg er veldig glad på hans vegne, men jeg håper ikke han spiller like bra som da han slo meg for et par år siden, sa Federer om Cilic.

Oppgjøret sveitseren referer til er kampen der Cilic vant 3-0 i sett i US Open i september 2014. De møttes sist i Wimbledon i kvartfinalen i 2016, en kamp der Federer lå under 0-2, men endte opp med å vinne 3-2.

Vinner Federer på søndag blir han den mestvinnende i Wimbledon-sammenheng gjennom tidene. Amerikanske Pete Sampras vant samtlige syv han har spilt i, men Federer kan altså gå forbi om han vinner på søndag mot Cilic.

PS! William Renshaw har også vunnet syv Wimbledon-titler. De vant han på 1880-tallet.

PS 2! Seieren fredag betyr også at han har vunnet 30 kamper og kun tapt tre i 2017. De tre tapene kom mot Tommy Haas, Evgeny Donskoy og Alexander Zverev.