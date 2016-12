Kvitová snakket ut om knivangrepet

Tennisstjernen Petra Kvitová er skrevet ut fra sykehuset etter knivangrepet i sitt eget hjem for tre dager siden. 26-åringen er fast bestemt på å komme tilbake på tennisbanen.

To ganger Wimbledon-vinner Kvitová skadet sin venstrearm i angrepet, og hun måtte gå gjennom en operasjon. Fredag kunne hun reise hjem til jul.

– Jeg føler meg bedre for hver dag som går, sa Kvitová til pressen i Praha.

– I går, under en økt med legen, klarte jeg å bevege fingrene på venstrehånden. Det var den beste julegaven jeg kunne ønsket meg, fortalte hun.

Skal komme tilbake



Med en stor bandasje på venstrearmen takket hun for støtten hun har fått fra familie, fans, andre tennisspillere og legene på sykehuset.

– Jeg har aldri fått så mange støttende meldinger før. Jeg setter veldig stor pris på det.

Legene har estimert at det vil ta om lag seks måneder før Kvitová kan returnere til tennisbanen. Kvitová selv er klar på at hun skal komme tilbake i gammelt storslag.

– Jeg bryr meg ikke om hvor lang tid det tar. Uansett om det er tre måneder, seks, eller om det tar et år. Jeg skal gjøre alt for å komme tilbake, og jeg har aldri tvilt på at jeg skulle returnere, forklarte 26-åringen.

Kvitová vant Wimbledon i 2011 og 2014. Hun var nummer to på verdensrankingen i 2011, men avsluttet 2016-sesongen på en 11.-plass.

