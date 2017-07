Her er Williams' kollisjonsulykke fanget på kamera

Politet i Florida mener denne videoen viser at tennisstjernen Venus Williams ikke kjørte på rødt da hun var innvolvert i en dødsulykke.

Den 9. juni var Williams involvert i en bilulykke i Palm Beach Gardens i Florida, Jerome Barson (78) døde av skadene han fikk i kollisjonen to uker senere.

Fort ble det i følge en politirapport som nyhetsbyrået AP fikk tak i, pekt på Williams som skyldig i ulykken.

Stopper på rødt



Men nå har politiet sluppet en video fra et overvåkingskamera, som de mener viser at tennisstjernen ikke hadde skyld i ulykken.

«Politiet sier videoen viser at Williams på lovelig vis kommer inn i krysset, sekunder før hun kjører kommer en annen bil, som resulterer i den fatale ulykken», skriver AP.

Videoen ble frigitt fredag. Den ble tatt av et overvåkingskamera ved nabolaget til Williams.

Videoen viser at hun stopper for rødt lys bak en annen bil. Når hun skal kjøre på grønt kommer det en bil som svinger foran henne, som gjør at Williams ikke kan kjøre. Når hun kjører kommer bilen med Linda Barson bak rattet og kjører inn i SUVen til Williams. Jerome Barson døde av skadene som følge av ulykken 23. juni.

Williams har ikke vært siktet. Politiet opplyser at kollisjonen fortsatt er under ettforskning.



Dypeste kondolanser



Advokat Malcolm Cunningham har fortalt at tennisstjernes forklaring var at hun kjørte på grønt lys. Videre hevder han at politiets rapport anslår at tennisstjernen kjørte i 8 km/t da den andre bilen krasjet inn i henne.

– Dette er en uheldig ulykke, og Venus uttrykker sine dypeste kondolanser til familien som mistet en de elsket, het det i uttalelsen like etter ulykken.

Williams kom uskadd fra ulykken.