Federer: Tennis doping-tester for lite

Tennisens mangeårige superstjerne, sveitsiske Roger Federer (35), går til angrep på sin egen sport og anklager den for ikke å ta kampen mot doping på alvor.

– Med alle pengene vi har, skulle man tro at det fantes mer midler til antidoping-programmet. Jeg ville gjerne sett at det ble brukt mer, spesielt utenom sesongen, sier Roger Federer til The Daily Telegraph.

Kritikken fra Federer, som ikke har spilt siden han ble slått ut av Milos Raonic i semifinalen i Wimbledon i sommer, kommer samtidig som den britiske avisen The Times avlører mangelfull dopingtesting i noen av de største turneringene i verden.

Bakgrunn: Casper Ruud engstelig etter dopingsakene

Australias premiepott: 300 mill



Det vil si:

Ingen dopingtesting i det hele tatt.

Blant annet i Shanghai Masters på herrenes ATP-turne. Turneringen i Kina hadde den høyeste premieutbetalingen av alle Masters-konkurransene i 2016, med nærmere ni millioner kroner til vinneren.

Australian Open har foran sin Grand Slam-turnering om en måned økt den samlede premiepotten til 300 millioner kroner. Med andre ord en økning på 14 prosent.

Det profesjonelle tennissirkuset har et årlig budsjettet på cirka 33 millioner til antidoping.

Roger Federer satte fingeren på misforholdet allerede for ett år siden, før Maria Sjarapova innrømmet å ha brukt hjertemedisinen meldonium og til slutt ble utestengt 15 måneder - etter den opprinnelige dommen på to år.

– Jeg er alltid overrasket når jeg vinner en turnering og jeg kan gå av banen uten å se snurten av en dopingjeger, uttalte den tidligere verdenseneren som har vunnet Grand Slam-turneringer 17 ganger.

Leste du denne? Casper Ruud tapte finalen - men: Det er klart at jeg skal til Australia

Vil ikke teste mer



Roger Federer regner med å være tilbake, etter å ha leget sin kneskade, og kjempe om en ny tittel i Australian Open i slutten av neste måned.

Skandalen i tennis: Dette gjør meldonium med kroppen

Stuart Miller, sjefen for det internasjonale tennisforbundet ITFs forsknings og tekniske avdeling, har innrømmet at de ikke har tilstrekkelig med penger til å utføre dopingtester i alle turneringer.

Han hevder at reglene til det internasjonale antidopingbyrået WADA ikke krever det. Tennisens antidoping-avtale med det profesjonelle tennisforbundet ATP innebærer bare at tester skal bli utført i et visst antall turneringer.

Stuart Miller sier også, ifølge The Sunday Times, at de heller ikke ville ha testet spillerne i alle turneringene - hvis det hadde funnes ressurser til å gjøre det.

Roger Federer har imidlertid liten forståelse for det.

Murray nummer 1



– Jeg har alltid sagt at det beste ville være om du ble testet hver gang du spilte en kvartfinale i en turnering, slik at du vet at det vil være dopingjegere der når prispengene og poengene går opp, sier Roger Federer.

Leste du denne? Djokovic hyllet som kongen av gress etter drømmefinalen mot Federer

– Jeg tror det ville være bra for spillernes holdninger, og i perioden utenfor sesong vil du ikke bare at noen få nasjoner skal gjøre alt de kan (i kampen mot doping), mens andre nasjoner ikke tester i det hele tatt, tilføyer sveitseren.

PS! Briten Andy Murray overtok nylig posisjonen som nummer én i verden etter at serberen Novak Djokovic nærmest hadde hatt enerett på den.