Federer klar for sin 28. store finale!

(Roger Federer – Stan Wawrinka 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3) Legenden Roger Federer (35) er klar for sin 28. Grand Slam-finale etter en dramatisk semifinaleseier over landsmannen Stan Wawrinka.

Han kan vinne sin femte Australian Open-tittel (den forrige helt tilbake i 2010), og det var liten tvil om hvem publikum holdt med på Rod Laver Arena. Nå nærmer det seg en drømmeduell med Rafael Nadal, dersom Nadal fikser bulgarske Grigor Dimitrov i sin semifinale i morgen.

35 år gamle Federer er i sin første store finale siden US Open for halvannet år siden, og han måtte gjennom en betydelig fysisk batalje for å komme seg dit. Han er den eldste finalisten i Grand Slam siden Ken Rosewall (39) i US Open i 1974 (slaktet av en ung Jimmy Connors).

APPLAUDERENDE TAPER: Stan Wawrinka er fire år yngre enn Roger Federer, og han har ganske mange færre store kamper enn landsmannen. Kanskje ble det avgjørende i semifinalen. Foto: William West , AFP

I semifinalen i Melbourne trengte begge en «medisinsk pause» underveis.

Først haltet Stan Wawrinka ut etter å ha tapt de to første settene. Han kom tilbake og vant de to neste. Da var det Federer som gikk i garderoben og ble borte i snaut ti minutter.

– Jeg har slitt med en skade i beinet den siste uka, men tar normalt aldri en medisinsk pause. Nå hadde Stan tatt en pause, så jeg regnet med at ingen ble veldig irriterte på det, sier Federer i det offisielle intervjuet med den tidligere amerikanske stjernen Jim Courier rett etter kampen.

Courier ga seg ikke og ville vite mer spesifikt hvor han sliter.

– Vel, når man må gå i garderoben betyr det at det er ganske høyt oppe, svarte Fedrerer til stor latter fra publikum.

Stan Wawrinka så best ut i begynnelsen av det femte settet og var nærmest å bryte serven, Federer reddet to breakballer, men på stillingen 3-3 rotet Wawrinka det til. På 15-40 satte han andreserven i nettet, bare hans andre dobbelfeilen i kampen. Derfra og ut var det aldri tvil.

Wawrinka hadde breakball til 6-5 i første sett, men Federer reddet seg unna, vant 7-5 og tok det andre ganske greit med 6-3. Maskinen Wawrinka er imidlertid stor og gir seg aldri, tok det tredje settet 6-1 før han slet seg til 6-4 i det fjerde.

Men Roger Federer er større, og han lover å gi absolutt alt søndag morgen.

TØY OG BØY: Stan Wawrinka holdt musklene varme mens Roger Federer var i garderoben foran siste sett. Foto: Thomas Peter , Reuters

– Hvis jeg ikke kan gå i de neste fem månedene, er det greit. Hvis det skulle bli mot Rafa vet jeg hvor tøft det blir. Jeg er hans «nummer én»-fan. Da jeg var tilstede da han åpnet en tennisskole på Mallorca, sa jeg at vi kunne spille en veldedighetskamp eller noe. Plutselig kan det være «for real» igjen, sier Federer.

PS 1: Roger Federer har tapt sine tre siste Grand Slam-finaler; alle mot Novak Djokovic. Dersom det skulle bli finale mot Rafael Nadal har han dårlige interne tall; 11-23 i Nadals favør.

PS 2: Søstrene Venus (36) og Serena Williams (35) møtes i damefinalen. Dersom Nadal (30) vinner blir det de samme finalistene som i Wimbledon i 2008.