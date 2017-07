Om Roger Federer (35) vinner mot Martin Cilic, blir han den eneste tennisspilleren gjennom tidene med åtte Wimbledon-titler. Eksperter mener imidlertid han er tidenes største uansett utfall.

– Det er jo helt unikt det han driver med. Mange var i ferd med å avskrive han i fjor fordi han var skadet, og folk mente han var for gammel, men det er imponerende å se måten han har slått tilbake på. Han spiller drømmetennis for tiden.

Det sier tidligere tennis-spiller og far til Casper Ruud, Christian Ruud, til VG.

– Det er helt sinnsykt det han driver med. I hans alder etter å ha oppnådd så mye... Han tar tennis et steg videre og blir bare bedre og bedre, noe man ikke skulle tro, sier tidligere tennisproff Jan Frode Andersen.

Ruud tror en av årsakene til at Federer har slått så sterkt tilbake er at han fikk en god pause i fjor, da han måtte stå over OL og månedene etter på grunn av tilbakefall på en kneskade.

– Lysten ble nok større etter at han tok seg en pause. Jeg er imponert over det han driver med nå. Han virker sprek og ser veldig bra trent ut. For øyeblikket spiller han på høyde med det han gjorde på toppen av karrieren, fortsetter Ruud.

Mener Djokovic ble «mett»

Den sveitsiske balleleganten jakter sin åttende Wimbledon-seier når han møter kroatiske Marin Cilic til dyst på Center Court søndag. Slår han kroaten, blir Federer den første gjennom tidene til å vinne åtte Wimbledon-titler.

Etter at Federer vant i tre strake sett i semifinalen, har han ennå til gode å tape et sett under årets Wimbledon-turnering. I tillegg er han klar for sin ellevte finale, flest av alle i historien. Han er også den eldste spilleren til å være i en Wimbledon-finale siden Ken Rosewall (den gang 39 år) i 1974.

Andersen peker på sulten til å hele tiden være best er en av grunnene til at Federer er den beste i verden for øyeblikket – i en alder av 35.

– Se på Djokovic. Han brukte åtte år på å vinne de fire store, og han vant siste tittel i fjor. Siden den gang har han virket mett og ikke vunnet noe. For Federer virker det som om å vinne de store turneringene er det eneste som betyr noe, selv om han snart fyller 36.

Tidenes største – uansett

Uansett utfall i finalen, mener Ruud at Federer er tidenes største mannlige tennisspiller.

– Ja, for meg er han tidenes største på herresiden – uten tvil. Vinner han mot Cilic, blir det også veldig vanskelig for Novak Djokovic og Rafael Nadal å hente inn 19 Grand Slam-titler, som Federer har, sier Ruud.

Andersen samtykker med Ruud og mener hvem som er tidenes beste kan måle seg i en ting: Grand Slam-titler.

– Det er ingen i nærheten av Federer, og det kan man se på antall titler i Grand Slam. Hadde Nadal vunnet mot Federer i Australian Open, hadde spanjolen hatt 15 og sveitseren hatt 17, men Federer trakk det lengste strået og dro i fra med tanke på antall titler.