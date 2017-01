(Roger Federer - Rafael Nadal 6-3, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3) Roger Federer vant i dag sin 18. Grand Slam-finale da han beseiret erkerivalen Rafael Nadal.

Tennislegendene Roger Federer (35) og Rafael Nadal (30) hadde møtt hverandre 34 ganger før dagens elleville Australian Open-finale på Rod Laver-banen i Melbourne. Nadal sto med 23 seirer mot den sveitsiske balleleganten.

Men i dag bikket matchen i Federers favør etter å ha vunnet tre av fem sett 6-3.

– Jeg har nesten ikke ord. Jeg vil gratulere Rafael med et flott comeback. Jeg tror ingen av oss trodde at vi skulle komme til denne finalen da vi møtte hverandre for fem måneder siden. Jeg er glad for deg, og jeg hadde vært glad dersom jeg tapte for deg. Jeg skulle gjerne spilt uavgjort og delt seieren med Rafael, sa Federer til spilleren som har slått ham flere ganger enn noen andre.

Nadal ønsket også å rose Federer da han snakket til publikum.

– Jeg vil begynne med å gratulere Roger og hans team. Han har spilt utrolig bra etter å ha vært ute med skade lenge, sa Nadal og la til:

– Det har vært noen uforglemmelige kamper, og dette stedet vil alltid være i mitt hjerte. I dag fortjente nok Roger å vinne litt mer enn meg. Men jeg skal prøve å komme tilbake og vinne, sa Nadal til stor jubel.

VENNER: Rafael Nadal (t.v.) og Roger Federer brukte mye av takketalene sine til å hylle hverandre. Foto: Paul Crock , AFP

Nadal og Federer har ikke spilt en Grand Slam-finale siden de møtte hverandre i Roland-Garros-finalen i Paris våren 2011.

Både Federer og Nadal hadde god kontroll på servene sine, og de vant settene sine med klar margin. Fire av settene endte 6-3.

Offensiv Federer

I det femte og avgjørende settet brøt Nadal Federer det første servegamet til sveitseren. De fulgte hverandre opp til 3-2, men da Nadal ikke klarte å holde serven, tok Federer grep om kampen. Han brøt Madrid-gutten og vant det påfølgende settet blankt. Dermed sto det 4-3 til Federer.

Dagens lengste ballveksling kom på 40-40 i det åttende gamet i det femte settet. 26 baller ble vekslet mellom dem, og Federer fikk Nadal til å løpe frem og tilbake - før han banket inn en lekker forehand langs linjen og vant poenget.

– Jeg har aldri sett maken. Det er helt vilt. For et spill dette er, utbrøt Eurosport-kommentator Christer Francke om ballvekslingen.

Da Federer servet for matchen, fikk han en dommeravgjørelse imot seg, men han brukte ikke energi på det, han bare banket inn flere gode server - og til slutt klarte ikke Nadal å stå imot.

Dermed står Roger Federer med 18. seirer i de fire store turneringene: Australia, Frankrike, England og USA.